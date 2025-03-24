TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces 2025

'Juego de Voces': ¿Qué decía la carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha en su adolescencia?

Alexander Acha nos regaló uno de los momentos más emotivos del segundo capítulo de 'Juego de Voces 2025', al interpretar ‘Pequeño gran Chopin’ y revelar la carta que su padre, Emmanuel, le escribió en su adolescencia y que le cambió la vida.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Alexander Acha dedica a su papá Emmanuel una carta llena de amor que hace llorar a todos | Juego de Voces

En el segundo capítulo de 'Juego de Voces: Leyendas contra Estrella', los Acha tuvieron uno de los momentos más emotivos. En el juego ‘La tuya contra la mía’, Emmanuel y Alexander se enfrentaron en un duelo musical que terminó sacándoles lágrimas a padre e hijo, y también a sus compañeros.

Emmanuel abrió el encuentro con una interpretación de ‘Tacones rojos’, contagiando de ritmo a los presentes. Cuando llegó su turno, Alexander Acha decidió imprimirle un toque más personal a su presentación y cantó ‘Pequeño gran Chopin’.

PUBLICIDAD

La historia detrás de ‘Pequeño gran Chopin’: es muy importante para Emmanuel y Alexander Acha

El cantante de 40 años hizo un breve repaso por su vida y su trayectoria artística. Recordó que su gusto por la música nació desde pequeño y que sus primeras lecciones se las dio su padre. También reveló que el integrante del equipo Las Leyendas le dedicó ‘Pequeño gran Chopin’ cuando era adolescente y pasaba por una etapa difícil, por lo que eligió dicha canción para este reto.

Más sobre Juego de Voces 2025

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

Este tema pertenece al álbum ‘Amor total’ que Emmanuel lanzó en 1996, cuando Alexander tenía apenas 11 años. La canción es original de Marco Masini, un artista italiano.

‘Pequeño gran Chopin’ habla de la vida de un músico. Narra cómo su primer acercamiento fue con un piano que le regaló su padre, que tuvo una juventud diferente a la de sus compañeros por enfocarse en sus lecciones, y aunque con el tiempo se apartó del piano, todavía vive dentro de él ese amor por el instrumento.

Alexander Acha le imprimió un mayor significado a la canción, pues relató que él también se enamoró de la música gracias a un piano.

En la letra de ‘Pequeño gran Chopin’ se encuentran versos como: “Te compraré el piano
/ Si me prometes estudiar en serio / Haciendo con la mano / Un gesto que era como el evangelio / Mi padre aquella noche / Me hizo soñar con él”.

¿Qué decía la carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha en su adolescencia?

El integrante del equipo Las Estrellas también reveló una anécdota muy personal: en su adolescencia “probó de todo, cometió excesos e hizo muchas tonterías”. Cuando su padre “sintió que estaba llegando al límite”, le escribió una carta (“vio que hablando no era suficiente”), la cual finalmente lo hizo reflexionar y redirigir su vida por un mejor rumbo.

PUBLICIDAD

Alexander Acha compartió con el público de 'Juego de Voces' la parte final de la misiva: “Querido hijo, la bravura es necesaria, es cierto, pero las bestias son más bravas que los hombres. Sin embargo, los hombres las dominan con inteligencia”, recitó.

La carta de Emmanuel a Alexander Acha termina con una pregunta: “¿Quieres ser bestia o vas a ser hombre?”.

La carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha.
La carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha.
Imagen TelevisaUnivision

Alexander Acha también mencionó a su mamá: ¿Quién es la esposa de Emmanuel?

Al recordar su adolescencia, el capitán de Las Estrellas en el capítulo 2 admitió que algunas de sus acciones preocuparon y entristecieron a toda su familia, incluida a su mamá.

Vale la pena recordar que Emmanuel está casado con Mercedes Alemán, madre de sus tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander Acha. En múltiples ocasiones, han demostrado ser una familia tan unida como amorosa.

Relacionados:
Juego de Voces 2025Juego de VocesAlexander AchaEmmanuel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD