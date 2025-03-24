'Juego de Voces': ¿Qué decía la carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha en su adolescencia?

Video Alexander Acha dedica a su papá Emmanuel una carta llena de amor que hace llorar a todos | Juego de Voces

En el segundo capítulo de 'Juego de Voces: Leyendas contra Estrella', los Acha tuvieron uno de los momentos más emotivos. En el juego ‘La tuya contra la mía’, Emmanuel y Alexander se enfrentaron en un duelo musical que terminó sacándoles lágrimas a padre e hijo, y también a sus compañeros.

Emmanuel abrió el encuentro con una interpretación de ‘Tacones rojos’, contagiando de ritmo a los presentes. Cuando llegó su turno, Alexander Acha decidió imprimirle un toque más personal a su presentación y cantó ‘Pequeño gran Chopin’.

La historia detrás de ‘Pequeño gran Chopin’: es muy importante para Emmanuel y Alexander Acha

El cantante de 40 años hizo un breve repaso por su vida y su trayectoria artística. Recordó que su gusto por la música nació desde pequeño y que sus primeras lecciones se las dio su padre. También reveló que el integrante del equipo Las Leyendas le dedicó ‘Pequeño gran Chopin’ cuando era adolescente y pasaba por una etapa difícil, por lo que eligió dicha canción para este reto.

Este tema pertenece al álbum ‘Amor total’ que Emmanuel lanzó en 1996, cuando Alexander tenía apenas 11 años. La canción es original de Marco Masini, un artista italiano.

‘Pequeño gran Chopin’ habla de la vida de un músico. Narra cómo su primer acercamiento fue con un piano que le regaló su padre, que tuvo una juventud diferente a la de sus compañeros por enfocarse en sus lecciones, y aunque con el tiempo se apartó del piano, todavía vive dentro de él ese amor por el instrumento.

Alexander Acha le imprimió un mayor significado a la canción, pues relató que él también se enamoró de la música gracias a un piano.

En la letra de ‘Pequeño gran Chopin’ se encuentran versos como: “Te compraré el piano

/ Si me prometes estudiar en serio / Haciendo con la mano / Un gesto que era como el evangelio / Mi padre aquella noche / Me hizo soñar con él”.

¿Qué decía la carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha en su adolescencia?

El integrante del equipo Las Estrellas también reveló una anécdota muy personal: en su adolescencia “probó de todo, cometió excesos e hizo muchas tonterías”. Cuando su padre “sintió que estaba llegando al límite”, le escribió una carta (“vio que hablando no era suficiente”), la cual finalmente lo hizo reflexionar y redirigir su vida por un mejor rumbo.

Alexander Acha compartió con el público de 'Juego de Voces' la parte final de la misiva: “Querido hijo, la bravura es necesaria, es cierto, pero las bestias son más bravas que los hombres. Sin embargo, los hombres las dominan con inteligencia”, recitó.

La carta de Emmanuel a Alexander Acha termina con una pregunta: “¿Quieres ser bestia o vas a ser hombre?”.

La carta que Emmanuel le escribió a Alexander Acha. Imagen TelevisaUnivision

Alexander Acha también mencionó a su mamá: ¿Quién es la esposa de Emmanuel?

Al recordar su adolescencia, el capitán de Las Estrellas en el capítulo 2 admitió que algunas de sus acciones preocuparon y entristecieron a toda su familia, incluida a su mamá.