¿Quiénes serán los invitados estelares en Juego de Voces 2025 para la gran semifinal?

Video El amor, el llanto y la emotividad llenaron el escenario de Juego de Voces 2025

En cada episodio de Juego de Voces presenciamos las asombrosas interpretaciones de los integrantes de Las Leyendas y Las Estrellas, muchas de las cuales se vuelven memorables por ser acompañadas de invitados especiales.

En la edición 2025 hemos visto a La Sonora Santanera, Matisse, Gilberto Santa Rosa, Banda El Recodo, María José, Omar Chaparro, Fey entre otros, y quienes participarán en la gran semifinal sorprenderán con un espectáculo que se llevará a cabo este próximo 11 de mayo.

Napoléon se une a los invitados de Juego de Voces

El cantante mexicano de 76 años, reconocido por temas como 'Eres', 'Pajarillo' y 'Amor de Habitación', subirá al escenario para deleitar al público con su inconfundible voz.

Con más de cinco décadas de trayectoria como intérprete y compositor, Napoleón es una de las figuras más emblemáticas del país. Aunque mantiene una estrecha amistad con Manuel Mijares y Emmanuel, aún no se revela con quién compartirá escena en la semifinal. Cabe destacar que, en cada emisión, los artistas salen de su zona habitual y se enfrentan a géneros distintos a los que dominan.

El sonido de la banda La Adictiva hará bailar a todos en la semifinal

Originaria de San José de Mesillas, Sinaloa, es una de las agrupaciones más destacadas de la música regional mexicana. Fundada en la década de los noventa, ha logrado consolidarse como un referente del género gracias a su estilo que combina la tradición de la banda sinaloense con letras que conectan con el público.

A lo largo de su trayectoria, han lanzado numerosos éxitos como 'Después de ti', '¿Quién?' , 'Durmiendo en el lugar equivocado' y 'El amor de mi vida', temas que han encabezado listas de popularidad en México y Estados Unidos.

Su energía en el escenario y cercanía con sus seguidores harán que su número sea uno de los más comentados de la noche.