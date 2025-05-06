Mijares en tanga, retos de baile y mucha diversión se vivieron en el capítulo 8 de Juego de Voces

Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 8 - Lucero y Lucerito nos hacen llorar

En el episodio 8 de Juego de Voces la competencia entre el equipo de Las Estrellas y Las Leyendas alcanzó un nuevo nivel de intensidad, con dinámicas musicales que incluyeron retos de imitación, coreografías y sorpresas que robaron carcajadas.

Sin duda, el capítulo 8 será recordado como uno de los más entretenidos y variados de la segunda temporada.

María León le cantó un duelo a Yuri en el capítulo 8 de Juego de Voces

Al arrancar el show 8 de Juego de Voces, María León le cantó un gran reto a la veracruzana, en el cual tenían que demostrar sus habilidades vocales y coreográficas durante su presentación. ¡Tremendo encuentro nos esperaba!

Mijares retó a Yuri y Lucero a imitar el 'Tour Amigos' en Juego de Voces 2025

Mijares tuvo una gran idea al retar a Yuri y Lucero para presentar un tema del 'Tour Amigos' con imitación incluida.

Sigue leyendo y descubre las sorpresas que estas guapas y talentosas cantantes nos dieron en el capítulo 8 de Juego de Voces.

Una noche llena de retos y derroche de talento - Juego de Voces 2025 Imagen Una noche llena de retos y derroche de talento - Juego de Voces 2025

Lucerito Mijares y Emmanuel protagonizaron un duelo pop en Juego de Voces

La música pop se apoderó del escenario del programa cuando Lucerito Mijares, representando a Las Estrellas, se enfrentó a Emmanuel de Las Leyendas en un duelo cargado de nostalgia noventera.

Lucerito brilló a lado de Kabah - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Lucerito brilló con el tema Vive, acompañada del grupo Kabah; mientras que Emmanuel sorprendió al público al subir al escenario con Paty Cantú para interpretar Ella. Este segmento del show número 8 terminó con un triunfo para Las Estrellas.

El momento más inesperado de Juego de Voces 2025: la tanga roja de Mijares

Uno de los instantes más divertidos del capítulo 8 de Juego de Voces fue protagonizado por Mijares, quien sin quererlo se convirtió en tendencia gracias a una antigua escena de la película 'Escápate conmigo'.

Yahir mostró un video donde Mijares aparece con un traje de baño diminuto que más bien parecía una tanga roja. El público en el foro no tardó en corear “¡Tanga roja!”, convirtiendo el momento en una mezcla perfecta de humor y nostalgia.

Escena de la película `Escápate Conmigo´- Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Duelo regional-norteño: un gran momento del capítulo 8 de Juego de Voces

La noche nos regaló un sabroso duelo regional en donde Yuri, acompañada de El Fantasma, interpretó 'El Circo' de forma magistral. Después, Alexander Acha se unió a Los Dos Carnales para cantar El Envidioso.

Yuri junto a ´El Fantasma´ - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision



Esta vez, la votación del público favoreció al equipo de Las Estrellas y Alexander incluso bromeó con su nuevo apodo norteño: El Menona. ¡Una joya del episodio 8 que dejó al público pidiendo más!

Alexander Acha junto a ´Los Carnales´- Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Baile, canto y compañerismo en el segundo reto entre María León y Yuri en el capítulo 8

María León subió al escenario acompañada por Benny Ibarra, para interpretar juntos la canción Cielo. Además de sus hermosas voces, ella nos deleitó con una bellísima coreografía de ballet.

María de León y Benny Ibarra - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision



Después llegó el turno de Yuri y todo el team Las Leyendas mostró su apoyo con carteles muy motivadores, pues sabían que la cantante estaba un poco nerviosa por bailar en el escenario.

En los carteles se podían leer frases cariñosas como: “¡Yuri sí es bailarina!”, ¡Yuri no te acalambres!” y por último el mensaje de Mijares con “Yuri, ¡ya estás grande!”. Los amigos no podían dejar de pasar la oportunidad de apoyar a su colega.

Yuri bailó y cantó ´La Bamba´- Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision



Con su sorprendente zapateado en un huapango típico de veracruz, Yuri se llevó el triunfo de este duelo. Y antes de recoger su disco, logró lo que muchos pensaban imposible: sacarle un zapateado en la tarima a Mijares.

Yuri puso a Mijares a zapatear al estilo jarocho - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Un milagro familiar conmovió a todos en el segmento 'Te la dedico' del capítulo 8

Alexander Acha fue el elegido para cantar en el segmento 'Te la dedico'. En el escenario lo acompañó su esposa María Rojo de la Vega y el cantante narró el milagro que vivieron con su último bebé, André.

Ellos estaban pasando por un terrible momento, pues no podían concebir a su tercer hijo y además estaban luchando contra la enfermedad de Lyme que le diagnosticaron a su esposa. Pero una esperanza llegó a sus vidas después de visitar el oratorio de San José en Montreal. Ahí, una mujer que ellos consideran era un ángel, los invitó a que visitaran la ermita de San Andrés Bessette.

Después de orar y pedir por un milagro, llegó la noticia que tanto esperaban y consiguieron cita con un médico en Italia que prometía grandes resultados contra la enfermedad.

Pero las buenas noticias no terminaron ahí, pues luego de algún tiempo su esposa le dijo a Alexander que estaba embarazada y muy pronto tendrían a su tercer hijo. El bebé nació el día de San Andrés, por lo que en agradecimiento lleva el nombre de André.

Alexander Acha junto a su bella familia - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision



Después de contar esta historia llena fe, los hijos de Alexander Acha subieron al escenario: Kiara, Mikel y el pequeño André, quienes lo acompañaron mientras interpretó 'Cuentas conmigo', una canción que el cantante le escribió a su nene. La historia y la bella escena conmovió a todos en el foro.

Lucerito Mijares conmovida con la historia de Alexander y familia - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

El capítulo 8 también tuvo un duelo generacional con 'La misma canción'

Los capitanes de Las Leyendas y Las Estrellas se enfrentaron en el siguiente reto. La primer mancuerna en poner a rockear al público de Juego de Voces fue la de Alexander Acha y Yahir, quienes cantaron 'No voy en tren'.

En esta interpretación, Yahir aprovechó para demostrar su talento en la guitarra y Alexander Acha lo acompañó en el piano.

Yahir & Alexander Acha cantan ´No voy en tren´ - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Tocó el turno de Las Leyendas con la misma canción y vimos a Emmanuel y Mijares dominando el escenario cada uno tocando su guitarra, con el sello que los caracteriza.

Al concluir las presentaciones y antes de conocer el voto del público, este no podía dejar de gritar "¡Tanga roja"! para nuestro querido Mijares. Al final, el volumen del público se inclinó por Las Estrellas y les dieron el triunfo.

`Las Leyendas` pusieron tu toque al mismo tema musical - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Alex Lora puso a rockear al público en el capítulo 8 de Juego de Voces

El siguiente reto fue el Duelo de Rock & Roll, donde Mijares representó a Las Leyendas y Yahir a Las Estrellas.

Pero antes de comenzar, Yuri 'balconeó' a Mijares y mostró su más grande secreto: sus chicles pegados en la mesa y sus pañales que guarda ahí mismo, según dijo 'la güera consentida'.

Luego de este divertido momento, Alex Lora se sumó a los invitados de la noche para llenar de energía el escenario. Junto a Mijares cantó su icónico tema 'A.D.O.'.

Alex Lora junto a Mijares cantando ´ADO´ - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Pero la presentación del rockero no terminó ahí, pues cantó otro de sus éxitos: 'Triste canción', esta vez con Yahir.

Y cuando pensábamos que no podía ponerse mejor, antes de concluir esta poderosa colaboración, Mijares se unió al dueto para cerrar con broche de oro este tema.

Alex Lora le cumplió un sueño a Angélica Vale - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Antes de conocer al ganador, Alex Lora le cumplicó un sueño a Angélica Vale: cantarle un pedacito de la canción 'Pobre soñador. Nuevamente, Las Estrellas se llevaron el triunfo otorgado por el público.

Alex Lora le cumplió un sueño a Angélica Vale - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Lucero hizo llorar a Lucerito en la sección 'Te la dedico' del capítulo 8 de Juego de Voces

Lucero protagonizó uno de los momentos más dulces del episodio 8 al dedicarle una canción a su hija Lucerito.

El tema Traerte a este mundo de locos sirvió como tributo a su hija y su familia. Ambas compartieron un momento lleno de amor, que conmovió profundamente al público y a los participantes.

Las dos Luceros nos regalaron un gran momento - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

El reto final del capítulo 8: imitaciones magistrales de Lucero y Yuri

Para cerrar con broche de oro la noche, Lucero y Yuri cumplieron el reto que les hizo Mijares de imitarlo a él y a su compadre, Emmanuel, con un tema de su 'Tour Amigos'.

Fuimos testigos de una gran y divertida presentación, desde la llegada de un Mijares con bastón y una versión de Emmanuel llena de energía que no podía dejar de bailar con sus icónicos pasos.

La mejor parte ocurrió cuando estas nuevas versiones explicaron el origen de sus legendarios pasos de baile. En el caso de Emmanuel, ese intrépido levantamiento de rodilla es resultado de un calambre después de un ejercicio mal hecho, y el de Mijares se trata de una urgencia para ir al sanitario.

La noche se la llevaron Yuri y Lucero imitando al Tour Amigos - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

'Toda la vida' fue la canción que dio muestra del gran talento de Lucero y Yuri al imitar a estos grandes, llevándose el aplauso de pie de todo el público.

Yuri y Lucero derrochando talento - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Yahir quiso destacar que las plataformas que llevaba 'El Mijares buena onda' parecían sacados del mismísimo armario del cantante.

Entre risas, Emmanuel y Mijares no quisieron quedarse sentados y acompañaron a Yuri y Lucero para cantar juntos y demostrar porque son Las Leyendas.







Despliegue de talento de ´Las Leyendas´ - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Sorpresa final y marcador del show 8 de Juego de Voces

Como cierre inesperado, la producción mostró imágenes de los trajes de baño más excéntricos de Mijares, reforzando el fenómeno de "la tanga roja”.

En cuanto al marcador, Las Estrellas ganaron el episodio 8 con 44 puntos frente a los 41 de Las Leyendas.

El team Leyendas repunto el capítulo 8 - Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

El reto para el siguiente programa es para Emmanuel: subirse al escenario con una súper estrella para cantar en su concierto.

Nos vemos la siguiente semana en Juego de Voces, domingo 7P/6C por Univision.