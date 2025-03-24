Emmanuel y Mijares imitaron esta famosa película de Pedro Infante en 'Juego de Voces'

Video Juego de Voces 2025 rinde homenaje a Christian Nodal y así cantaron 'leyendas' y 'estrellas' sus temas

Uno de los momentos más divertidos del capítulo dos del programa fue durante el juego 'Reto Creativo', cuando Emmanuel y Mijares aparecieron en una pantalla en blanco y negro, vestidos de policías de tránsitos y simulando conducir una motocileta por la carretera.

Al comenzar la música, los integrantes del equipo de Las Leyendas interpretaron la canción 'Parece que va a llover', lo que encantó tanto al público como a los participantes del show, quienes los acompañaron con aplausos.

Emmanuel y Mijares reviven escena de la película 'A toda Máquina' en 'Juego de voces 2025'

Aunque no lo mencionaron tal cual en el programa, con su interpretación, vestuario y escenografía los cantantes hicieron un homenaje a la película mexicana de 1951 'A Toda Máquina'.

Específicamente, recrearon una de sus escenas más memorables, donde los protagonistas Pedro y Luis, interpretados por Pedro Infante y Luis Aguilar, cantan esta misma canción mientras conducen por una autopista.

¿De qué trata la película 'A Toda Máquina'?

La comedia que se volvió un clásico del cine narra las divertidas y emocionantes aventuras de dos amigos y

compañeros policías de tránsito. Mientras recorren la ciudad en sus motocicletas, enfrentan situaciones cómicas y desafiantes. Su amistad se complica cuando ambos se enamoran de la misma mujer, lo que desencadena malentendidos y rivalidades.

Además, 'A Toda Máquina' tiene una secuela: '¿Qué te ha dado esa mujer?', donde reaparecen los actores Pedro Infante y Luis Aguilar en sus papeles como agentes de policía, y una vez más, su camaradería es puesta a prueba.

A pesar de que el tributo de Emmanuel y Mijares a esta icónica cinta mexicana fue memorable en la segunda temporada de 'Juego de Voces', esta vez el equipo de Las Leyendas no ganó el reto.

Fueron superados por Las Estrellas, quienes se llevaron la victoria con su interpretación de 'Uptown Funk', una canción original de Bruno Mars, mientras se mostraban como marionetas en miniatura.