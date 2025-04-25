Lucerito Mijares revela el verdadero significado de 'El privilegio de amar' en Juego de Voces 2025

El capítulo seis de Juego de Voces destacó por la participación de la orquesta sinfónica en vivo, la cual acompañó a los artistas para interpretar algunos de sus temas más populares.

Lucerito Mijares interpreta 'El Privilegio de Amar' en el capítulo 6 de Juego de Voces

Uno de los momentos más memorables fue cuando los capitanes de los equipos, Lucero y Alexander Acha, eligieron al azar a quiénes protagonizarían el primer enfrentamiento musical. El resultado indicó que las participantes del reto serían Yuri y Lucerito.

Además, mediante un 'volado', se determinó que la cantante veracruzana abriría el duelo con su canción 'Es ella más que yo', la cual lanzó cuando tenía apenas 22 años y que continúa siendo de las más coreadas en sus conciertos.

Posteriormente, Lucerito Mijares tomó el micrófono y, con gran entrega, interpretó 'El privilegio de amar', tema emblemático de sus padres Lucero y Mijares. Fue lanzado en 1998 y era el tema principal de la telenovela del mismo nombre protagonizada por Adela Noriega y René Strickler.

Aunque sus padres no pudieron felicitarla de inmediato, sus gestos reflejaron el orgullo por su desempeño.

Finalmente, el equipo de Las Leyendas se llevó la victoria gracias a Yuri, pero Lucerito reconoció su talento y celebró el resultado.

'El privilegio de amar' no es una canción de amor de pareja: su verdadero significado

Aunque por mucho tiempo el público creyó que 'El privilegio de amar' era una canción romántica entre la expareja, Lucero y Mijares, fue su propia hija quien aclaró que la letra no se refiere al vínculo amoroso que tuvieron, sino que trata del afecto entre padres e hijos, lo cual explicó antes de subir al escenario de Juego de Voces.

"Es un tema que lleva consejos, hecho para los hijos. Habla de este amor incondicional que los padres nos tienen. Es una canción de unión familiar. Ellos me han enseñado que amar es un gozo, una decisión".



En una antigua entrevista, el autor del tema, Jorge Avendaño, afirmó que lo compuso pensando en la relación familiar entre padres e hijos, ya que lo considera el amor más puro y transparente.

¿Cuandó finalizaron su matrimonio Lucero y Manuel Mijares?

Los cantantes anunciaron en marzo de 2011 que su matrimonio, considerado uno de los más estables del espectáculo mexicano, llegaba a su fin después de 14 años juntos.

Ninguno de los dos explicó los motivos de su separación, pero aseguraron que, aunque era el cierre de su relación sentimental, representaba “el comienzo de una amistad que durará para siempre”, algo que ha sido evidente con el paso del tiempo, ya que, aunque legalmente están divorciados, mantienen una excelente relación y sus interacciones tanto en Juego de Voces como fuera de cámaras lo demuestran plenamente.