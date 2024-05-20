El Extraño Retorno de Diana Sañazar: Diana busca las respuestas a sus incesantes pesadillas

Video Diana descubre que la vida de su padre está llena de misterio

En el primer capítulo de El extraño retorno de Diana Salazar, Diana (interpretada por Angelique Boyer) se ve sumida en una pesadilla angustiante, en donde ella misma se ve siendo torturada en circunstancias escalofriantes, luego se ve envuelta en un apasionado encuentro con un hombre cuya identidad permanece oculta. Esta pesadilla la despierta en la madrugada, dejándola profundamente perturbada.

Su hermana Malena ( Lorena Graniewicz) , preocupada por su bienestar, la encuentra en la cocina y rápidamente deduce que ha vuelto a soñar la misma pesadilla que la atormenta todas las noches.

Mientras tanto, en un vuelo con destino a la Ciudad de México, Gonzalo ( Sergio Mur) entabla una conversación casual con Mario ( Sebastian Rulli), un recién llegado a la capital. Ambos comparten un apasionado interés por el arte colonial, lo que siembra las semillas de una nueva amistad.

Joaquín le propone la hipnosis para descubrir la raíz de sus pesadillas

En una de sus sesiones con Joaquín ( Arap Bethke), su terapeuta, Diana revela que las recurrentes pesadillas la dejan agotada y angustiada. Joaquín, intrigado por el vínculo especial que siente por ella, le propone a Diana someterse a un tratamiento de hipnosis.

Irene se pone furiosa al saber que su competencia es Diana

Diana e Irene ( Cassandra Sánchez Navarro) se enfrentan a un desafío inesperado. A ambas se les notifica que solo una de ellas será seleccionada como jefa del departamento de ginecología y obstetricia. Para determinar quién obtendrá el codiciado puesto, deberán preparar un proyecto convincente en un lapso de tres semanas, el cual será evaluado por un consejo decisivo.

Irene, sintiéndose menospreciada, le reclama al Dr. Enrique su aparente favoritismo hacia Diana, argumentando que ella posee mayor experiencia y que por tal motivo ella debería ser la jefa sin necesidad de competir.

Diana y Mario se conocen y sienten una conexión fuera de lo común

Diana y Mario se encuentran por primera vez en la galería de arte propiedad de Gonzalo, donde también la hermana de Diana, Malena trabaja.

Desde el primer instante, ambos experimentan una extraña sensación de familiaridad, como si ya se conocieran. Pero sucesos inexplicables comienzan a ocurrir en la galería, dejando a Diana desconcertada, lo que la hace huir abruptamente, dejando a Mario intrigado por su reacción.

Diana se ve en el pasado como Doña Leonor

Diana se somete a la terapia de hipnosis propuesta por Joaquín. Durante esta experiencia, su mente retrocede en el tiempo, transportándola a una época distante donde se ve a sí misma con otro nombre: Doña Leonor de Santiago.

Este viaje mental la deja profundamente angustiada, y Joaquín debe intervenir para ayudarla a regresar al presente.

Diana continúa experimentando sueños que la transportan al pasado. En uno de ellos, ve a Mario, pero no es él sino Don Eduardo de Carbajal.

Con una narrativa cautivadora y giros sorprendentes, El Extraño Retorno de Diana Salazar que ya puedes disfrutar en ViX, promete ser una aventura llena de intriga, donde los hilos del pasado y el presente se entrelazan de manera inesperada.