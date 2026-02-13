TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Celebrará el Amor! Te contamos todo sobre la fiesta de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'

Esta noche las parejas disfrutarán de una noche llena de amor y ¿amistad? Aquí te decimos los detalles.

Video Team Rebelión asegura que los Bezares tratan de manipular al Team Pueblo

Los ánimos quedaron a tope luego del intenso Cara a Cara que se vivió la noche de ayer en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?, en el que todo el Team Rebelión se fue contra Mario y Brenda Bezares, convirtiéndolos en la tercera pareja nominada de esta cuarta semana. Los equipos ya están más que marcados y divididos, por lo que una noche de fiesta, ayudaría a calmar las emociones y más si se trata de una celebración dedicada al amor.

Fiesta Cupido en ‘¿Apostarías por Mí?’, ¿logrará unir a las parejas?

Este 13 de febrero la villa se transforma por completo para celebrar la esperada Fiesta Cupido, una noche inspirada en San Valentín donde la elegancia y la pasión serán protagonistas.

Video El Team Rebelión se siente seguro de su estrategia por la decisión de Zerboni y Raúl en la Revancha

El espacio se viste de rojo con rosas por todos lados, espectaculares arreglos florales y velas que iluminan cada rincón con una luz suave y dorada. El ambiente evoca un gran baile moderno, sofisticado, íntimo y cargado de romance.

Los participantes llegarán con looks en tonos rojos y rosas, reflejando el amor que los une… o al menos el que intentarán demostrar esta noche. Entre copas en alto y brindis especiales, las parejas celebrarán el amor, la conquista y ese deseo que ya se siente en el aire.

¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara.

El menú estará a la altura de la ocasión: buffet refinado, detalles cuidadosamente pensados y una atmósfera perfecta para dejar atrás rencores, fortalecer vínculos o, quizá, abrir nuevas grietas.

¿La Fiesta Cupido logrará unir a las parejas después de una semana tan intensa? Esta noche todo puede pasar en la villa.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

