Mario y Brenda Bezares eligen a Laysha y El Malito para el duelo de salvación de '¿Apostarías por Mí?'

La polémica pareja fue la que tuvo el beneficio de elegir con qué pareja competirá en el duelo de salvación.

Luego de que casi todo el Team Pueblo quedara nominado, es decir: Alejandra y Beta, Laysha y El Malito, y Mario y Brenda Bezares, durante el show en vivo de este viernes 13 de febrero, la pareja nominada con más dinero en su bolsa, sería quien tuviera el beneficio de elegir con quién irse al duelo de salvación, y eso son los Bezares.

Recordemos que tras la histórica apuesta que hizo Ale por Beta, por más de 23 mil dólares, es decir, casi toda su bolsa, se quedaron con 500 dólares. Mientras que Laysha y El Malito lo apostaron todo en la subasta de votos, para tener doble voto. Por lo que se quedaron en la quiebra.

Los Bezares eligen a Laysha y El Malito para competir por la salvación el próximo domingo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Mario y Brenda eligieron a Laysha y El Malito para competir por la salvación el próximo domingo en el show en vivo de ‘¿Apostarías por Mí?’.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

