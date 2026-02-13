¿Apostarías por mí? Brenda Bezares dice que está harta de la hipocresía y lanza advertencia tras la nominación Mario y Brenda Bezares resultaron nominados en el Cara a Cara y ahora están en riesgo de abandonar La Villa junto a su Team Pueblo.

Video Brenda Bezares sintió que el corazón se le salía en el Cara a Cara

Tras un Cara a Cara intenso entre las parejas y la revancha de Zerboni y Marce, Mario y Brenda Bezares se convirtieron en la tercera pareja nominada de la semana, por lo que, al igual que Laysha y Malito, y Ale y Beta, están en riesgo de abandonar La Villa.

En medio de la incertidumbre que existe entre el Team Pueblo, Brenda Bezares lanzó una tajante advertencia de lo que hará si logran quedarse una semana más.

"Pero les digo una cosa: yo si regreso, sí me voy a ir con todo", sentenció.

"Brenda, vas a regresar", reaccionó Tiby.

La esposa de Mayito no se mostró confiada y también expresó su cansancio ante la dinámica de los últimos días con las otras parejas.

"Igual no sé, porque estoy muy cansada de tanta hipocresía", confesó.

"Por algo Dios hace las cosas", expresó Laysha.

Brenda insistió en que está cansada de la hipocresía y que se cambian los discursos para hacer que queden mal.

"Estoy muy cansada de la gente que voltea las cosas, que te hace ver como que eres la mala", manifestó.

