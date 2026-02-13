¡Regalo de San Valentín! Vota hasta 20 veces por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’, aquí te decimos cómo
San Valentín ya comenzó a hacer de las suyas y podrás votar hasta 20 veces por tu pareja nominada favorita.
El cuadro de nominados quedó completo la noche de ayer, tras el Cara a Cara que se vivió en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ quedando así: Alejandra y Beta, Laysha y El Malito, y Mario y Brenda Bezares. Es decir casi todo el Team Pueblo nominado, dejando casi desolado al equipo, pues esta vez, definitivamente uno de ellos tendrá que irse.
Sin embargo, para este proceso de eliminación, San Valentín hizo ya de las suyas y dejó este regalo para todos aquellos fanáticos de ‘¿Apostarías por Mí?’ y que desean salvar a su pareja favorita de estas tres.
¡Vota hasta 20 veces por tu pareja nominada favorita en ‘¿Apostarías por Mí?’
Asíes, Cupido dejó este regalo para que puedas votar hasta 20 veces por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías Por Mí?’, ¿cómo se podrá hacer? ¡Muy sencillo! Sólo debes de ser suscriptor de ViX Premium y así de fácil tendrás el beneficio de votar 20 veces por tu pareja preferida.
Esto será a partir de este momento que se indicó en el show y durante todo el sábado 14 de febrero, precisamente ‘Día del Amor y la Amistad’ en México y en otros países San Valentín.
Así que ya no hay excusa y haz valer todos esos votos para que tu pareja predilecta se salve de salir para siempre de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.