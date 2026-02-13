TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Regalo de San Valentín! Vota hasta 20 veces por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’, aquí te decimos cómo

San Valentín ya comenzó a hacer de las suyas y podrás votar hasta 20 veces por tu pareja nominada favorita.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Rubí se rifa con unas suculentas hamburguesas!

El cuadro de nominados quedó completo la noche de ayer, tras el Cara a Cara que se vivió en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ quedando así: Alejandra y Beta, Laysha y El Malito, y Mario y Brenda Bezares. Es decir casi todo el Team Pueblo nominado, dejando casi desolado al equipo, pues esta vez, definitivamente uno de ellos tendrá que irse.

Sin embargo, para este proceso de eliminación, San Valentín hizo ya de las suyas y dejó este regalo para todos aquellos fanáticos de ‘¿Apostarías por Mí?’ y que desean salvar a su pareja favorita de estas tres.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡Celebrará el Amor! Te contamos todo sobre la fiesta de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¡Celebrará el Amor! Te contamos todo sobre la fiesta de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares dice que está harta de la hipocresía y lanza advertencia tras la nominación
1 mins

Brenda Bezares dice que está harta de la hipocresía y lanza advertencia tras la nominación

¿Apostarías por Mí?
Breh reclama a Nuja por lo que hizo y Adrián Di Monte reacciona: "Da miedo tu cara"
2 mins

Breh reclama a Nuja por lo que hizo y Adrián Di Monte reacciona: "Da miedo tu cara"

¿Apostarías por Mí?
Estas son las tres parejas que están nominadas en la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
2 mins

Estas son las tres parejas que están nominadas en la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Mario Bezares reciben más votos en el Cara a Cara y se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Brenda y Mario Bezares reciben más votos en el Cara a Cara y se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara, ¿qué parejas entraron a la subasta?
3 mins

¿Apostarías por Mí?: Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara, ¿qué parejas entraron a la subasta?

¿Apostarías por Mí?
Zerboni y Marce Ruiz se van contra Mario y Brenda Bezares en la Revancha de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Zerboni y Marce Ruiz se van contra Mario y Brenda Bezares en la Revancha de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Lupillo Rivera sorprende al revelar que quiere entrar a la villa de ¿Apostarías por Mí?; ¿lo logrará?
2 mins

Lupillo Rivera sorprende al revelar que quiere entrar a la villa de ¿Apostarías por Mí?; ¿lo logrará?

¿Apostarías por Mí?
Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”
3 mins

Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”

¿Apostarías por Mí?

¡Vota hasta 20 veces por tu pareja nominada favorita en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Tiby y Medina usan su dinero en la subasta para votar dos veces por Adrián y Nuja


Asíes, Cupido dejó este regalo para que puedas votar hasta 20 veces por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías Por Mí?’, ¿cómo se podrá hacer? ¡Muy sencillo! Sólo debes de ser suscriptor de ViX Premium y así de fácil tendrás el beneficio de votar 20 veces por tu pareja preferida.

¡Celebrará el Amor! Te contamos todo sobre la fiesta de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'.

Esto será a partir de este momento que se indicó en el show y durante todo el sábado 14 de febrero, precisamente ‘Día del Amor y la Amistad’ en México y en otros países San Valentín.

Así que ya no hay excusa y haz valer todos esos votos para que tu pareja predilecta se salve de salir para siempre de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX