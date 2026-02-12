¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara
Las parejas votaron y pusieron sus estrategias en juego, por lo que se definió a la tercera pareja que está en la nominación
Pese a que la Arena de Nominación de ¿Apostarías por Mí? estuvo más relajada por las estrategias que se hicieron durante esta cuarta semana, hubo mucha tensión en el aire.
Las alianzas fueron firmes y los planes de los equipos se pusieron a prueba, además la subasta y la revancha boomerang ayudó a dar el empujón que algunas parejas necesitaban para salir vencedores en este Cara a Cara.
Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Las nominaciones estuvieron muy claras, por lo que dos parejas se estuvieron mencionando muchísimo en las nominaciones.
- Tiby y Medina nominaron a Adrián y Nuja
- Franco y Breh que votaron por Mario y Brenda Bezares
- Alejandra y Beta que le dieron el voto a Adrián y Nuja
- David y Gigi que nominaron a Mario y Brenda Bezares
- Mario y Brenda Bezares quienes votaron por Adrián y Nuja, anulado por Zerboni y Marce
- Adrián y Nuja que votaron por Mario y Brenda Bezares
- Lorenzo y Claudia que dieron su voto a Mario y Brenda Bezares
- Laysha y 'El Malito' que votaron por Adrián y Nuja
- René y Rubí que votaron por Brenda y Mario Bezares
Así quedaron los votos en el cuarto Cara a Cara
Las parejas tuvieron muy claro por quiénes iban, por lo que sólo fueron nombradas dos parejas. Tomando en cuenta el doble voto de Tiby, Medina, Laysha y 'El Malito', así quedaron los votos:
- Mario y Brenda Bezares: 6 votos en contra
- Adrián y Nuja: 5 votos
Por esto, Mario y Brenda Bezares se van a nominación junto a Alejandra, Beta, Laysha y 'El Malito'.
