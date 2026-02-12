TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara

Las parejas votaron y pusieron sus estrategias en juego, por lo que se definió a la tercera pareja que está en la nominación

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Franco es el más feliz de que Gigi y David tengan el desempate

Pese a que la Arena de Nominación de ¿Apostarías por Mí? estuvo más relajada por las estrategias que se hicieron durante esta cuarta semana, hubo mucha tensión en el aire.

Las alianzas fueron firmes y los planes de los equipos se pusieron a prueba, además la subasta y la revancha boomerang ayudó a dar el empujón que algunas parejas necesitaban para salir vencedores en este Cara a Cara.

PUBLICIDAD

Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las nominaciones estuvieron muy claras, por lo que dos parejas se estuvieron mencionando muchísimo en las nominaciones.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda y Mario Bezares reciben más votos en el Cara a Cara y se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Brenda y Mario Bezares reciben más votos en el Cara a Cara y se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara, ¿qué parejas entraron a la subasta?
3 mins

¿Apostarías por Mí?: Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara, ¿qué parejas entraron a la subasta?

¿Apostarías por Mí?
Zerboni y Marce Ruiz se van contra Mario y Brenda Bezares en la Revancha de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Zerboni y Marce Ruiz se van contra Mario y Brenda Bezares en la Revancha de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Lupillo Rivera sorprende al revelar que quiere entrar a la villa de ¿Apostarías por Mí?; ¿lo logrará?
2 mins

Lupillo Rivera sorprende al revelar que quiere entrar a la villa de ¿Apostarías por Mí?; ¿lo logrará?

¿Apostarías por Mí?
Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”
3 mins

Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh arremeten contra Mario Bezares; aseguran que manipula a sus compañeros: "no le creo nada"
2 mins

Franco y Breh arremeten contra Mario Bezares; aseguran que manipula a sus compañeros: "no le creo nada"

¿Apostarías por Mí?
Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer
2 mins

Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"
1 mins

Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"

¿Apostarías por Mí?
¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos
2 mins

¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos

¿Apostarías por Mí?
Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión
3 mins

Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión

¿Apostarías por Mí?
  • Tiby y Medina nominaron a Adrián y Nuja
  • Franco y Breh que votaron por Mario y Brenda Bezares
  • Alejandra y Beta que le dieron el voto a Adrián y Nuja
  • David y Gigi que nominaron a Mario y Brenda Bezares
  • Mario y Brenda Bezares quienes votaron por Adrián y Nuja, anulado por Zerboni y Marce
  • Adrián y Nuja que votaron por Mario y Brenda Bezares
  • Lorenzo y Claudia que dieron su voto a Mario y Brenda Bezares
  • Laysha y 'El Malito' que votaron por Adrián y Nuja
  • René y Rubí que votaron por Brenda y Mario Bezares
Imagen TelevisaUnivision

Así quedaron los votos en el cuarto Cara a Cara

Las parejas tuvieron muy claro por quiénes iban, por lo que sólo fueron nombradas dos parejas. Tomando en cuenta el doble voto de Tiby, Medina, Laysha y 'El Malito', así quedaron los votos:

  • Mario y Brenda Bezares: 6 votos en contra
  • Adrián y Nuja: 5 votos

Por esto, Mario y Brenda Bezares se van a nominación junto a Alejandra, Beta, Laysha y 'El Malito'.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX