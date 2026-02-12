¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara Las parejas votaron y pusieron sus estrategias en juego, por lo que se definió a la tercera pareja que está en la nominación

Video Franco es el más feliz de que Gigi y David tengan el desempate

Pese a que la Arena de Nominación de ¿Apostarías por Mí? estuvo más relajada por las estrategias que se hicieron durante esta cuarta semana, hubo mucha tensión en el aire.

Las alianzas fueron firmes y los planes de los equipos se pusieron a prueba, además la subasta y la revancha boomerang ayudó a dar el empujón que algunas parejas necesitaban para salir vencedores en este Cara a Cara.

Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las nominaciones estuvieron muy claras, por lo que dos parejas se estuvieron mencionando muchísimo en las nominaciones.

Tiby y Medina nominaron a Adrián y Nuja

Franco y Breh que votaron por Mario y Brenda Bezares

Alejandra y Beta que le dieron el voto a Adrián y Nuja

David y Gigi que nominaron a Mario y Brenda Bezares

Mario y Brenda Bezares quienes votaron por Adrián y Nuja, anulado por Zerboni y Marce

Adrián y Nuja que votaron por Mario y Brenda Bezares

Lorenzo y Claudia que dieron su voto a Mario y Brenda Bezares

Laysha y 'El Malito' que votaron por Adrián y Nuja

René y Rubí que votaron por Brenda y Mario Bezares

Así quedaron los votos en el cuarto Cara a Cara

Las parejas tuvieron muy claro por quiénes iban, por lo que sólo fueron nombradas dos parejas. Tomando en cuenta el doble voto de Tiby, Medina, Laysha y 'El Malito', así quedaron los votos:

Mario y Brenda Bezares: 6 votos en contra

Adrián y Nuja: 5 votos

Por esto, Mario y Brenda Bezares se van a nominación junto a Alejandra, Beta, Laysha y 'El Malito'.

Imagen TelevisaUnivision



