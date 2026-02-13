¿Apostarías por mí? Breh reclama a Nuja por lo que hizo y Adrián Di Monte reacciona: "Da miedo tu cara" Breh se acercó a Nuja y Adrián para manifestar su inconformidad luego de que no la dejaron expresar lo que pensaba.

Video Breh estalla contra Adrián y Nuja y los encara sin filtros

El Cara a Cara dejó un ambiente tenso entre las parejas de '¿Apostarías por mí ?', quienes se sinceraron en medio de la incertidumbre que dejó la nominación.

Breh, por ejemplo, se acercó a Nuja para expresar su inconformidad ante la actitud que tomó cuando ella quería compartir su opinión.

"¿Yo por qué no lo puedo expresar de cómo me siento?", respondió Nuja al no enteder la postura de Breh.

Adrián le explicó que lo que sintió Breh es que no pudo decir lo que pensaba porque ella de inmediato intentó callarla y le dijo 'que fueran inteligentes'.

"Sí, pero luego tú tienes cara de enojada, a veces, todo el mundo lo sabe, da miedo tu cara", añadió Adrián.

Franco coincidió con Breh en que Nuja no la dejó expresarse.

"Pero ella es así, si eres asidua, a mí luego me das miedo", insistió Adrián.

Finalmente, Breh destacó que Nuja no es malintencionada y que probablemente lo hizo para protegerla.

Sin embargo, le pidió que la dejara comentar aunque eso significara que cometiera algún error.

"No es malintencionada... a mí lo que me gustaría es que si quiero decir algo, yo sé que me quieres proteger, pero pues ya si la ca*o, queda en mí. Que bueno que me quieras cuidar, pero quiero expresarlo", manifestó.

