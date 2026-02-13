TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh reclama a Nuja por lo que hizo y Adrián Di Monte reacciona: "Da miedo tu cara"

Breh se acercó a Nuja y Adrián para manifestar su inconformidad luego de que no la dejaron expresar lo que pensaba.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Breh estalla contra Adrián y Nuja y los encara sin filtros

El Cara a Cara dejó un ambiente tenso entre las parejas de '¿Apostarías por mí ?', quienes se sinceraron en medio de la incertidumbre que dejó la nominación.

Breh, por ejemplo, se acercó a Nuja para expresar su inconformidad ante la actitud que tomó cuando ella quería compartir su opinión.

PUBLICIDAD

"¿Yo por qué no lo puedo expresar de cómo me siento?", respondió Nuja al no enteder la postura de Breh.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Estas son las tres parejas que están nominadas en la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
2 mins

Estas son las tres parejas que están nominadas en la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce cómo nominaron las parejas en el cuarto Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Mario Bezares reciben más votos en el Cara a Cara y se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Brenda y Mario Bezares reciben más votos en el Cara a Cara y se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara, ¿qué parejas entraron a la subasta?
3 mins

¿Apostarías por Mí?: Esto sucedió en el cuarto Cara a Cara, ¿qué parejas entraron a la subasta?

¿Apostarías por Mí?
Zerboni y Marce Ruiz se van contra Mario y Brenda Bezares en la Revancha de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Zerboni y Marce Ruiz se van contra Mario y Brenda Bezares en la Revancha de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Lupillo Rivera sorprende al revelar que quiere entrar a la villa de ¿Apostarías por Mí?; ¿lo logrará?
2 mins

Lupillo Rivera sorprende al revelar que quiere entrar a la villa de ¿Apostarías por Mí?; ¿lo logrará?

¿Apostarías por Mí?
Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”
3 mins

Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh arremeten contra Mario Bezares; aseguran que manipula a sus compañeros: "no le creo nada"
2 mins

Franco y Breh arremeten contra Mario Bezares; aseguran que manipula a sus compañeros: "no le creo nada"

¿Apostarías por Mí?
Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer
2 mins

Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"
1 mins

Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"

¿Apostarías por Mí?

Adrián le explicó que lo que sintió Breh es que no pudo decir lo que pensaba porque ella de inmediato intentó callarla y le dijo 'que fueran inteligentes'.

"Sí, pero luego tú tienes cara de enojada, a veces, todo el mundo lo sabe, da miedo tu cara", añadió Adrián.

Franco coincidió con Breh en que Nuja no la dejó expresarse.

"Pero ella es así, si eres asidua, a mí luego me das miedo", insistió Adrián.

Finalmente, Breh destacó que Nuja no es malintencionada y que probablemente lo hizo para protegerla.

Sin embargo, le pidió que la dejara comentar aunque eso significara que cometiera algún error.

"No es malintencionada... a mí lo que me gustaría es que si quiero decir algo, yo sé que me quieres proteger, pero pues ya si la ca*o, queda en mí. Que bueno que me quieras cuidar, pero quiero expresarlo", manifestó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX