5 cosas que aprende un recién nacido en las primeras horas de vida y son importantes saber

Al igual que el oxígeno, comer es una de las 5 cosas que apende un recién nacido en las primeras horas de vida. Cuando los bebés están dentro del vientre no necesitan pedir comida, ellos reciben alimento las 24 horas del día por el cordón umbilical, jamás han tenido hambre y encima no saben hablar, por eso el llanto no se debe minimizar, porque es una llamada de auxilio o una petición de algo, no lo hacen por molestar ¿Fuerte no? ¿Ustedes cuando tienen hambre cómo se ponen?