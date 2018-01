Conductor culpa sistema de manejo autónomo de Tesla por choque en Los Ángeles

La excusa del conductor de vehículo eléctrico Tesla Model S que chocó a un camión del departamento de bomberos de Culver City, un suburbio de la ciudad de Los Ángeles, fue la de que el auto viajaba controlado por Autopilot el sistema de manejo semiautónomo de Tesla para asistencia al conductor.

El Tesla Model S chocó por detrás al camión número 42 cuando estaba siendo utilizado por una unidad de rescate mientras asistía a las víctimas de un accidente en la autopista 405. El choque ocurrió a una velocidad de 65 millas por hora. Afortunadamente el accidente no causó víctimas de gravedad, el conductor salió ileso del accidente y el camión de bomberos sufrió daños mínimos. El Tesla Model S sin embargo, no corrió con la misma suerte sufriendo daños importantes en su parte frontal que requirieron de una grúa para retirar el vehículo del lugar.





Desde la ocurrencia del primer accidente mortal en un Tesla con Autopilot en funcionamiento en Florida, la atribución de accidentes al sistema es cada vez más frecuente. Los conductores se excusan en la creencia de que realmente pueden entregar el control del vehículo al sistema, a pesar de que Tesla ha insistido en que Autopilot no tiene la capacidad de reemplazar al conductor y en que el operador del vehículo debe prestar atención a la vía en todo momento. Aún más, los vehículos de Tesla no solo advierten a sus conductores sobre la necesidad de mantener el control del carro en todo momento, sino también después del incidente en Florida Tesla incorporó una actualización en el software de sus vehículos que hace que Autopilot se desactive si el conductor no toma comando del vehículo después de que el vehículo así se lo recuerda.



A pesar de todas las niñeras electrónicas que los fabricantes puedan incorporar, la anterior es una tendencia preocupante. No solo por la flagrante abdicación de responsabilidad personal que representa, sino también porque cada vez más fabricantes incorporan capacidades de conducción autónoma en sus vehículos. Recientemente Nissan comenzó a incorporar su sistema ProPILOT en algunas versiones de la crossover compacta Rogue, su modelo más vendido en el país.

La Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA por sus siglas en inglés) realizó una investigación exhaustiva de las causas del accidente en Florida cuyo resultado fue la exoneración de Tesla y de Autopilot. En aquella oportunidad la NHTSA dijo “no haber identificado ningún defecto en el diseño, ni en el funcionamiento del sistema, ni ningún incidente en el que el sistema no funcionara en la manera para la que fue diseñado”.

No todo el mundo comparte la confianza de la NHTSA en Autopilot. Jamie Court, el presidente de Consumer Watchdog, una organización activista de protección al consumidor, dijo a la afiliada local de CBS en Culver City en relación al accidente que “a primera vista me parece que Autopilot estaba activado y que hay un problema importante con el mecanismo que Tesla no ha arreglado y que el departamento de vehículos de motor de California no les ha ordenado arreglar’. Court añadió que Autopilot “puede dejar de ver camiones cuyos colores se confunden con los del fondo”.



El Servicio de Patrullas de Autopistas de California (CHP) determinó que el conductor del Tesla Model S involucrado en el accidente en Culver City estaba borracho. El nivel de alcohol en la sangre del conductor, quien fue encontrado por los patrulleros de CHP dormido sobre el volante del vehículo, era el doble del máximo legalmente permitido, lo que indica que Autopilot o no, nunca debió estar sentado detrás del volante.



