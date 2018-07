Surgen nuevas pistas en el escándalo de avión de EEUU incautado en Bolivia

Las rutas cubiertas por el avión también agregan intriga: una fuente del gobierno boliviano que pidió no ser identificada, le dijo a Univision que en marzo del año pasado el avión voló desde Bolivia a un país de Africa y regresó.

La identidad del verdadero dueño se desconoce dado que el Gulfstream III está registrado bajo el nombre de un fideicomiso del Bank of Utah. El fideicomiso o trust es un modelo que permite a extranjeros ser dueños de aeronaves con matrícula de Estados Unidos sin figurar como tales en los documentos de registro de propiedad. La ley prohíbe que ciudadanos no estadounidenses sean propietarios únicos de aeronaves. En 2017 una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) halló que el magnate ruso Leoni Mikhelson, uno de los aliados del presidente Vladimir Putin, utilizó el modelo de fideicomiso del Bank of Utah para registrar un avión privado.