Ritos y castigos de Vanguard, el amo del sexo

“Nunca lo saludé de beso en la boca, como hacían todos, hombres y mujeres. Le daba la mano, me sentaba frente a él a una buena distancia y él me hablaba de mi rebeldía’’, afirma Laura. “Me decía que le recordaba a Juana de Arco y que saliéramos a caminar en la madrugada para hablar del tema’’, agregó.

Laura, quien pidió a Univision Investiga que su verdadero nombre no fuese revelado por temor a represalias, no recorrió el camino por el que Raniere llevó a otras mujeres, según una acusación del FBI radicada en febrero pasado en la corte del Distrito Este de Nueva York.

Sexo y videos

“Yo sé todo acerca de ese evento, y sé que hay algo en el pasado de esa mujer que hace de eso una cosa relevante. A mí me dijeron muy claramente que no era algo en contra de su voluntad… que ella habló después de eso. Le ayudó a superar algo que ella quería superar’’, afirmó. “Ahora en justicia, no he hablado con esa mujer’’, agregó.