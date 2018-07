Gurú espiritual preso en EEUU por tráfico sexual es socio de danzas que representan a México

Su participación no era gratuita, sino el nuevo capítulo de una serie de millonarios contratos que la empresa de espectáculos Anima Shows ha firmado en México con el gobierno desde 2010.



El líder espiritual, fundador de la empresa de cursos de superación NXIVM, controla desde 2013 el 10 por ciento de las acciones de Anima, gracias a sus conexiones con familias influyentes de México. Raniere registró bajo su nombre la patente de Anima Inc en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en 2010 como una actividad de “potencial humano en las artes escénicas’’. No hay información disponible de los ingresos que ha recibido Raniere por las actividades de Anima Inc. Sin embargo, de acuerdo con documentos de la corte de Nueva York, Raniere declaró que el total de su patrimonio es de cero dólares.