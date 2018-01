¿Sabes qué información recogen de ti los aparatos que te rodean?

El mayor riesgo de los juguetes es que a veces son fabricados por compañías que se especializan en elaborar productos atractivos y competitivos en el mercado, pero no necesariamente ponen el mismo interés en seguridad cuando le configuran la opción de conectarse al Internet. Algunos juguetes como robots y balones inteligentes, registran y comparten información como conversaciones, localización y movimiento, y en ocasiones no permiten modificar los controles de privacidad. Esto evita que tengas control sobre lo que estos juguetes “saben” de tí. También es posible que para usarlos debas crear una cuenta en línea que incluya datos como números de tarjeta de crédito y dirección y que, si existe un error de privacidad, pueden ser robados.

¿Qué puedes hacer?

Verifica las características de seguridad del juguete en el empaque antes de comprarlo: ¿qué información registra? ¿tiene cámara? ¿comparte mis datos? Si requiere de la creación de una cuenta, utiliza claves complejas y no las compartas con tus hijos. Si un juguete no tiene suficiente información acerca de los datos que registra y comparte es mejor no darle entrada en tu hogar. "Algunas personas no se sentirán cómodas compartiendo información personal, mientras que otros compartirán nombres y cumpleaños y configurarán reconocimiento de voz y rostro. En definitiva, se trata de lo que se sienta cómodo compartiendo y ayudar a los niños a comprender lo que deberían o no deberían compartir con un juguete o dispositivo conectado a Internet", dijo a Univision Noticias Emily McReynolds del Tech Policy Lab de la Universidad de Washington.