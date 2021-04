¿Tienes dudas sobre las vacunas contra el covid-19 y cómo recibirlas? En este FB Live te explicamos todo lo que necesitas saber

¿Necesito seguro médico para vacunarme? ¿Me puedo vacunar si tengo enfermedades preexistentes? ¿Tengo que presentar ID o documentos? Este jueves 29 de abril, a las 11:00 a.m. ET, 10:00 a.m. CT y 8:00 a.m. PT, un grupo de expertas aclarará todas tus dudas sobre la vacuna contra el covid-19 en una conversación vía Facebook Live que transmitirá Univision Noticias .

Janet Murguía, presidente y directora ejecutiva de UnidosUS ; Fatima Muñoz, directora del Departamento de Investigación y Promoción de la Salud de San Ysidro Health ; Amelie G. Ramirez, directora del programa Salud América! de la UT Health San Antonio , y Paulina A. Rebolledo, profesora asistente de Infectología y Salud Global de la Universidad de Emory son las especialistas que integran el panel. La conversación será moderada por la periodista de Univision Yarel Ramos.

Un estudio reciente hecho por Univision Noticias en alianza con UnidosUS encontró, después de entrevistar a 1,400 hispanos a nivel nacional, que más de las tres cuartas partes de los encuestados conoce a alguien que se ha enfermado con el virus y más de la mitad conoce a alguien que ha fallecido. Además, de acuerdo con la misma encuesta, cerca del 30% no se ha vacunado todavía y tiene muchas dudas sobre el tema y el 28% dice que no tiene idea de cómo registrarse para vacunarse o que lo intentó y no lo consiguió.

“La pandemia nos ha pegado duro y muy de cerca. Los latinos son cuatro veces más propensos a contraer el virus y tres veces más propensos a morir del virus. Muchos hispanos son trabajadores de primera línea, haciendo trabajo esencial para nuestra economía. Ellos han puesto su vida y la de sus familias en riesgo para ayudarnos a todos”, explica Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, organización nacional que defiende y apoya a la comunidad latina.

Con la intención de compartir información importante sobre las vacunas contra el covid-19, UnidosUS, Ad Council , el COVID Collaborative y Univision se han unido para llevar a cabo esta conversación que ofrecerá información confiable para la comunidad hispana sobre las vacunas y el proceso de inmunización contra el covid-19

Cuándo:

Jueves 29 de abril

Hora:

11:00 a.m. ET / 10:00 a.m. CT / 8:00 a.m. PT

Dónde: