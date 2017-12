Design for change: proyectos para que los niños logren mejorar su entorno

El lema de Design for change es ‘I CAN' (yo puedo).

El lema de Design for change es ‘I CAN' (yo puedo). Cortesía: Denise Guzman

En un lapso de dos años hubo seis suicidios de adolescentes en Sandpoint, Idaho. Esto afectó tanto a un grupo de estudiantes de sexto grado de una escuela de la comunidad, la Washington Elementary, que decidieron crear el proyecto H.O.P.E. para tratar de prevenir más muertes.

"El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Nunca regresarás del suicidio, pero el problema es temporal y mejorará", dice Gage Ramsay, uno de los nueve niños que participó en la iniciativa que se inició en otoño de 2016.



El proyecto H.O.P.E. se creó para tratar de prevenir más muertes. Cortesía Denise Guzman



Para atacar este problema, que está en ascenso en el país especialmente en jóvenes entre 15 y 19 años, lo que hicieron fue tratar de convertirse en modelos positivos para los niños de kindergarten hablándoles del bullying y de la importancia de ser cordial y de desarrollar resiliencia y aumentar la autoestima. También designaron unos bancos de la escuela para fomentar las amistades, lanzaron un canal de youtube, y crearon una cartelera donde anotar frases positivas para promover que otros niños se sientan valorados y queridos, entre otras acciones. “No es solo un día el que deberías ser amable, deberías ser amable todos los días”, describió Ayiana Prevost, otra de las niñas.

H.O.P.E. resultó ganador para representar a Estados Unidos en la conferencia internacional 'Be the Change' (Sé el cambio) de la organización Design for Change, que se realizó en noviembre en España, donde estuvieron representados 32 países.



publicidad

Pensar que todo es posible

Design for Change es una organización sin fines de lucro que fue fundada en India en 2009 por Kiran Bir Sethi. La idea, dice Bir Sethi, partió de que los niños "pueden ser el cambio" en sus comunidades: "Si te molesta, tienes las habilidades para modificarlo".



La iniciativa se ha expandido a más de 40 países y han impulsado más de 20,000 proyectos con alumnos entre kinder y bachillerato como el de prevención del suicidio adolescente. Cortesía: Denise Guzman



La iniciativa se ha expandido a más de 40 países y han impulsado más de 20,000 proyectos con alumnos entre kinder y bachillerato como el de prevención del suicidio adolescente.

"Design for change le da la oportunidad a los niños y jóvenes de explorar cosas que tienen el poder de cambiar. Les enseña a abogar por sí mismos. Les permite abrir su mente para identificar soluciones a los problemas. Los hace imaginar un futuro distinto", dijo a Univision Noticias Tara Seibel, quien fue una de las primeras mentoras de Design for Thinking en Estados Unidos.

El programa busca brindar a los jóvenes herramientas y experiencias necesarias para identificar y resolver problemas que son importantes para ellos y así poder crear cambios positivos en sus vidas y comunidades. De ahí que su lema sea el ‘I CAN' (yo puedo).









"Básicamente ayudan a los niños a pensar de otras maneras, de una forma diferente. Ahora mi hijo quiere ayudar a todos los que no tienen, aprecia lo poquito que tiene y le gusta compartir. Este programa lo hizo mejor estudiante", dijo Denise Guzman a Univision Noticias, cuyo hijo, Jayden de 11 años, fue parte del equipo ganador de Estados Unidos en 2015.

El proyecto de Jayden, que se llevó a cabo en Boston, fue para recuperar su escuela y los alrededores que estaban sucios, las aceras rotas, había parafernalia de drogas (agujas, alfileres) y no había buena iluminación.