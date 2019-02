Esta mexicana es la primera menor de edad admitida en Harvard en más de 100 años

No se trata de su primera proeza académica. A los 6 años ya sabía leer y escribir, a los 10 ya había terminado la secundaria y a los 13 una licenciatura en Psicología, que la convirtió en la psicóloga más joven del mundo.

Dafne es considerada superdotada y nunca estudió en un aula de una escuela convencional , si no cursó su educación básica por internet, según ella misma explica, siguiendo el modelo de "aceleración radical" que significa dejar aprender al niño sin ningún freno.

“Mis papás me enseñaron antes de que entrara a la primaria todos los temas que debía saber. Así lo hicieron también en la secundaria y en la preparatoria. Mis hermanos siempre me han apoyado con los temas que no entendía”, explicó Dafne a Univision Noticias en 2015. “Todos tenemos que esforzarnos para lograr lo que queremos, siendo sobredotados o no”, agregó.