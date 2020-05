Una ola de negocios y experimentos para curar el coronavirus afronta una ofensiva legal

"Hemos visto un incremento muy rápido de productos fraudulentos, especialmente en el Internet, afirman que pueden prevenir, tratar, diagnosticar y hasta curar el coronavirus. Estos productos son engañosos porque no han sido aprobadas por la FDA, no se ha evaluado su eficacia ni su seguridad", explicó Gloria Sánchez-Contreras, vocera del organismo.

El pasado 10 de marzo Estados Unidos sobrepasaba sus primeros 1,000 casos de Covid-19, el virus que hasta principios de mayo ha dejado casi 75 mil muertes en el país. El 9 de abril, la FDA envió a Jones una dura carta de advertencia, pidiéndole que "deje de vender esos productos no autorizados para mitigar, prevenir, tratar, diagnosticar o curar el Covid-19". Citan tres videos en los que Infowars anunciaba que podían "matar el coronavirus".

Infowars es una de 36 compañías a las que la FDA ha enviado cartas similares, desde el 6 de marzo. El presidente Trump ha defendido públicamente a Jones, quien ha sido vetado para publicar sus videos de "standup" en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora los difunde desde una página llamada Banned Video, donde se publicaron dos de los tres que señala la FDA. El tercer video fue subido en YouTube, en otra cuenta que dice recibir patrocinio de Infowars. La compañía no respondió a una solicitud de entrevista de Univision Noticias.

Los videos que señaló la FDA a Jones han sido eliminados, pero ocho compañías que también han recibido advertencias del organismo no han cumplido ninguna acción correctiva, según reflejan los registros oficiales del organismo.

El agua sacramental

El diario The Guardian informó que Trump sugirió las inyecciones después de recibir la carta de Grenon. La Casa Blanca no respondió a Univision Noticias si había alguna reacción a la información del periódico británico. No se sabe si Trump leyó la carta, pero su recomendación sobre el cloro motivó un fuerte rechazo entre la comunidad científica.