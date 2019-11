Droga a tierra, el papel de los pescadores mexicanos en las rutas a EEUU de los narcosubmarinos

"La capacidad del submarino no les permite llegar a la orilla. ¿Por qué? Porque se vararía y ya no saldría el submarino. Se vara, como una ballena", explicó Edgar Moya, pescador sinaloense y presidente de una cooperativa local.

"Ellos cargan en otros lados, en otros puntos. Se ponen de acuerdo dónde van a atracar, dicen dónde van a dar el paradero y ya trasladan todo eso, para no varar", detalló.

"En la noche, aprovechan la marea baja y pasan debajo de los puentes hacia los canales, donde los barcos de la Marina no pueden pasar", dijo esta fuente, quien solicitó anonimato.

Moya dijo que la precariedad económica de sus compañeros hace que muchos de ellos acepten los ofrecimientos para trasladar la droga. Recalcó que las organizaciones criminales no obligan a los pescadores a trabajar para ellos y normalmente no insisten cuando estos no aceptan.