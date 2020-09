Visto en los Emmy: condenas al racismo, críticas a la respuesta de Trump al coronavirus y homenajes a Ruth Ginsburg

Once premios Emmy se llevó la noche del domingo la miniserie "Watchmen", una adaptación de HBO al cómic del mismo nombre que aborda el tema del racismo histórico de Estados Unidos, así como la violencia policial .



Regina King recibió la estatuilla por su papel protagonista en "Watchmen". En una transmisión por Zoom, se pudo ver la actriz con un camiseta en la que llevaba estampada una foto de Breonna Taylor, una paramédica afroestadounidense asesinada en un tiroteo policial en su propia casa en Luoisville, Kentucky, junto a las palabras "Say Her Name" (Dí su nombre), una consigna repetida en las masivas manifestaciones raciales que estallaron en los últimos meses en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd.