'Tradwives', el movimiento de mujeres que defienden ser amas de casa sometidas al esposo

La cuenta bancaria y el derecho al voto

El movimiento no es nuevo, desde luego, pero está experimentando un boom —y ganando miles de seguidoras en países tan diversos como Reino Unido, EEUU, Brasil, Alemania o Japón—gracias a las redes sociales. Con etiquetas como #tradwife, #tradfem o #vintagehousewife se comparten eslóganes del estilo “el lugar de la mujer está en su casa” o “hay que someterse al esposo como si fuera 1959”, recetas de cocina elaboradas sin electrodomésticos modernos más allá del horno o mensajes críticos contra las mujeres sin hijos y sin pareja y contra toda aquella que no sea blanca y de clase media alta (el movimiento es, sobre todo en EEUU, muy popular entre supremacistas blancos ).

Otra biblia de las Tradwives es “The Proper Care and Feeding of Husbands” (“El cuidado y la alimentación adecuados para esposos”), un libro publicado en 2003 por Laura Schelessinger, que recuerda a las mujeres que cuidar adecuadamente a sus esposos y someterse a ellos significa asegurarse la felicidad y la satisfacción que anhelan en el matrimonio.

Alena Kate Pettit está al frente de la plataforma online The Darling Academy y sigue una actividad frenética para difundir el movimiento en la prensa de Reino Unido. Entre entrevista y entrevista ( como The Daily Mail , The Times o la BBC) plancha las camisas del esposo y explica por qué cambió su trabajo como asistente de marketing por ama de casa a tiempo completo. Pettit argumenta que tomar esta determinación de una manera consciente debería considerarse un acto feminista. Pero como ironiza Hadley Freeman del diario The Guardian, cuando Pettit escribe posts con títulos como "Tu marido debería ser siempre lo primero si quieres un matrimonio feliz", esa etiqueta feminista es cuanto menos cuestionable.