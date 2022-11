"Odio cómo me veo a todas horas": Michelle Obama habla de la autoestima en su nuevo libro

La abogada fue nombrada en 2020, por tercer año consecutivo, la mujer más admirada de Estados Unidos, según la firma de encuestas Gallup, pero esto no impide que haya vivido libre de temores. " He vivido con mi mente temerosa durante 58 años", escribe. "Me inquieta. Le gusta verme débil". Esta parte de su mente tiene constantemente pensamientos negativos sobre su apariencia, escribe Obama en una de las confesiones más chocantes del libro.