Conseguir entradas para ver a Michelle Obama es casi tan difícil como ver a una superestrella pop

"Escribir 'Becoming' ha sido una experiencia profundamente personal", dijo en su momento cuando se anunció el multimillonario acuerdo editorial. "Me ha permitido, por primera vez, el espacio para reflexionar honestamente sobre la trayectoria inesperada de mi vida. En este libro, hablo sobre mis raíces y cómo una niña del lado sur de Chicago encontró su voz y desarrolló la fuerza para usarla para empoderar a los demás. Espero que mi viaje inspire a los lectores a encontrar el coraje para llegar a ser quienes quieran ser".

Que las boletas más baratas se hayan agotado no tiene tan contentos a todos sus seguidores. "Un poco decepcionado por los precios de la gira de libros de Michelle Obama", tuiteó un internauta. "Cuando me di cuenta de que iba a estar en un estadio, sonreí, pero los precios NO me sonríen". Otro seguidor dejó claro: "Puede confirmar que conseguir boletos para Michelle Obama fue más difícil que conseguir los boletos de Beyoncé".