En entrevista con Lili Estefan, de El Gordo y la Flaca, Michelle Obama habla de por qué decidió escribir un libro con sus memorias y lo que siente al saber que a solo dos semanas de su lanzamiento ya sea uno de los que se está vendiendo más rápido en el país.

En 'Becoming', la ex primera dama de EEUU habla de cuando era una niña de clase media-baja en Chicago hasta de cientos de anécdotas de su vida laboral y personal, entre ellas, que casi se separó de Barack Obama.

En su conversación con Univision cuenta que ha sido totalmente inesperado el éxito de su obra autobiográfica, tal como muchas de las historias en su vida. Sin embargo, admite que su objetivo era ese: llegar a muchas personas contando sus facetas más íntimas para llevar un mensaje que resonará en el público.

Por eso eligió el título 'Becoming' (convertirse), pues asegura que siempre le molestó que cuando era pequeña le preguntaran en qué se convertiría cuando fuera grande, porque no cree que haya un solo momento para convertirse en algo y detenerse. "Convertirse es un proceso de evolución y de tener todos estos viajes y fases diferentes en la vida. Es una especie de mensaje para los jóvenes que suelen sentir en sus 20 y 30 que deberían tener todo resuelto y se sienten perdidos porque no lo tienen", dijo la ex primera dama.

Sobre uno de los temas principales de su libro, Obama habló del interés de demostrarle a las mujeres porque "sí somos suficiente", aunque la sociedad diga lo contrario. Desde su experiencia como esposa del presidente de Estados Unidos hasta cómo creciendo le advirtieron que ni intentara ir a la universidad porque no lo lograría y el hecho de hacer parte de una minoría como afroamericana, expone por qué quiere motivar a otras mujeres a que salgan adelante aunque el entorno en el que vivan esté en su contra.

"Pienso que como mujeres por como somos socializadas, siempre sentimos que deberíamos estar haciendo algo mejor, que no somos tan inteligentes como la persona de al lado, que no somos tan bonitas como deberíamos o que somos muy delgadas o nuestras caderas no son lo suficientemente grandes. Siempre tenemos el 'porque...' ", expresa.

El éxito de una mujer de origen humilde

En su libro 'Becoming', Michelle Obama habla de su niñez en un barrio de clase media-baja en el sur de Chicago, su carrera como abogada y otros cargos hasta llegar a ser la primera dama de EEUU. Estefan le pregunta durante su conversación sobre sus humildes orígenes, haciendo énfasis en que sus padres no fueron a la universidad y ella llegó tan lejos, algo que también resulta inspirador para los jóvenes.

Obama no dudó en resaltar que no solo para los hijos, pero también para los padres, quienes muchas veces creen que no tienen nada qué ofrecer a sus niños porque no tienen los recursos: "¿Sabes qué? lo más valioso que mis padres me dieron fueron sus valores: honestidad, trabajo duro, dignidad, gracia. Ellos saben que esas son cosas que el dinero no puede comprar y quiero que los padres sepan que la disciplina y el amor y la estabilidad son lo que los niños necesitan".

Así mismo, comentó que por eso aunque sus hijas Malia y Sasha crecieron en una realidad muy diferente, ocho años dentro de la Casa Blanca y rodeadas de la prensa, ella intentó enseñarle esos mismos valores y ponerles tareas para que aprendieran algo tan sencillo como la disciplina y la responsabilidad. Además, resaltó que fue vital el papel de su madre en el hogar, pues estuvo ahí para sus nietas cuando los Obama no podían y se mantuvo un ambiente familiar a pesar de ser los inquilinos de la residencia presidencial.

Terapia matrimonial y la pérdida de un bebé

La ex primera dama también toca temas difíciles en su libro, como el bebé que perdió antes de que nacieran su dos hijas y la crisis de su matrimonio, de lo que habló también en su entrevista para 'El Gordo y La Flaca'.

"Tenemos un matrimonio maravilloso. Amo a mi esposo y estoy orgullosa de él. Pero el matrimonio es difícil y muchas veces no compartimos eso con los jóvenes que están tratando de imitarnos. Lo hacemos parecer tan fácil porque ellos ven todas las cosas buenas. Entonces cuando los jóvenes se encuentran con problemas que vienen naturalmente de tratar de unir dos vidas y criar hijos, pues quieren darse por vencidos", explica Obama.

Es así como detalla por qué quiso contar historias tan íntimas en sus memorias, por qué en lugar de ocultar las cosas no tan buenas de su pasado, quiso exponerlas al público para que supieran que es "una persona común y corriente que se encontró a sí misma en un camino extraordinario". Señaló que sobre todo quiere que otros aprendan de eso y se sientan inspirados.

Todo el trabajo para descubrir quién era Michelle Obama en el proceso de escribir su libro –cuenta– la hizo sentirse bien sobre "esa niña que creció en una comunidad de clase trabajadora, que tenía gente alrededor que dudó de ella, que no tenía mucho dinero, pero trabajó duro".

"He aprendido a valorar esas partes de mí que muchas personas esconderían y quiero inspirar a otros a que hagan eso mismo por ellos".