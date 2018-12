La audiencia rompió en carcajadas y aplausos. Acababan de oír a Michelle Obama lanzar con desparpajo una mala palabra, algo impensable en sus épocas de primera dama. “Todo eso de “puedes tenerlo todo” mmm… no, no al mismo tiempo. Eso es una mentira, y no siempre es suficiente con tener confianza y reclamar tu lugar en la mesa, esa mierda no siempre funciona”, sentenció micrófono en mano en un auditorio de Brooklyn el sábado pasado como si por un momento, ante la comodidad y beligerancia de la conversación, hubiera olvidado que estaba ante 19,000 seguidores que la oían durante el tour promocional de su libro ‘Becoming’.