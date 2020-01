Michelle Obama, Hillary Clinton y Angela Merkel, golpeadas: una campaña denuncia la violencia contra la mujer

En cada cartel, bajo rostros con rastros de golpes y estrangulamiento, frases escritas en inglés denuncian la situación de muchas mujeres en el mundo: "Soy víctima de la violencia doméstica, me pagan menos, he sufrido mutilaciones genitales, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién me casaré, fui violada".