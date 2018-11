Casi se divorcia y no buscará la presidencia: las revelaciones del libro de Michelle Obama

A Michelle Obama la vemos de niña fantasear con que su padre pudiera tener un carro de cuatro puertas y no solo de dos. La oímos convencida de que después de escuchar miles de lecciones de piano que su tía impartía en la planta baja de la casa alquilada en la que vivían sus padres, por ósmosis el conocimiento de tocar una tonada se le había transferido. La vemos ganarse un lugar de respeto entre la tribu de niñitas de su barrio después de darle un puño a DeeDee , aquella que a todas las nuevas atormentaba y a quien venció usando la técnica que su padre le enseñó.

Somos testigos de cómo estudiando ya en la Universidad de Princeton, Michelle Obama no siente ninguna aprensión en confesar que viene de South Side, Chicago, el lugar cuyo más prominente estereotipo era el de un gueto lleno de pandillas. “Yo pertenecía a Princeton tanto como los otros y si yo venía de un lugar como South Side, Chicago, me parecía importante decirlo fuerte”.

Nos confiesa que, aunque todo el mundo celebró como un gran triunfo su mera intención de presentarse a Harvard, la verdad es que logró entrar después de quedar en la lista de espera y tener suerte. “Sin embargo, la gente cercana ya me veía como si hubiera dejado una gran marca en el mundo”, dice con cinismo burlándose de las condescendientes expectativas que había siempre sobre las mujeres negras.

“Barack Obama sin haber aparecido ya había creado todo un revuelo en la oficina… Yo era escéptica de todo. En mi experiencia, uno le ponía un traje formal a un hombre negro medianamente inteligente y los blancos se volvían locos ”. Luego narra: “Él era tres años mayor que yo... Lo que más me sorprendió era lo seguro que parecía de la propia dirección de su vida. Estaba completamente ajeno a la duda”.

¿Cómo cuenta Michelle Obama su amor por Barack?

Cuando ella le pregunta qué pasa por su cabeza, el jovencito taciturno le contesta: “Estoy pensando maneras con las que acabar la inequidad”. Ante la respuesta a ella no le queda más que admitir: “Estaba aprendiendo la manera como la cabeza de Barack Obama funcionaba. Se enfrascaba en la resolución de grandes y muy abstractos temas alimentado con un sentimiento casi alocado de que él podría ser capaz de solucionarlos”.



Michelle Obama deja prontamente claro en el libro que no cree en la política: "El atractivo de estar en un gimnasio o en una escuela secundaria para escuchar promesas y lugares comunes nunca tuvo mucho sentido para mí", sentencia. "El mundo político no era un lugar para la gente buena, no era más que la fea dinámica del rojo contra el azul", se cerciora unas líneas después.