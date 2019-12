La cuenta era de 23 dólares, pero a esta mesera le dejaron 2,020 de propina

"Cosas como esta no le pasan a la gente como yo" , dijo la mesera Danielle Franzoni al diario The Alpena News. La empleada de 31 años recibió dicha cantidad el domingo en el restaurante Thunder Bay River, en Alpena. El recibo incluyó el mensaje "Feliz Año Nuevo. Reto de Propinas 2020".

Franzoni, quien es madre soltera y hace un año no tenía dónde vivir, no podía creer la cantidad, pero el gerente le aseguró que era cierta. Ella dijo que planea utilizar el dinero para recuperar su licencia de conducir y empezar a ahorrar.

"Ellos no saben nada de mi historia, de dónde vengo. No saben lo difícil que ha sido", dijo la mesera sobre la pareja que le dejó la propina. "Sólo están haciendo lo que sale de su corazón".