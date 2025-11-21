El cómic más caro de la historia: un ejemplar de Superman hallado en un ático se vende por $9.12 millones

Video El cometa Lemmon se acerca a la Tierra: en realidad aumentada te decimos cuándo y dónde puedes verlo

Una historieta recientemente descubierta de Superman #1 se convirtió en el cómic más caro jamás vendido, alcanzando $9.12 millones en la subasta Comic Books Signature Auction de Heritage Auctions el 20 de noviembre de 2025.

El ejemplar fue hallado en el ático de una casa de California donde estuvo guardado durante décadas.

El primer cómic de Superman, publicado en 1939, se exhibió durante la visita de Batman al cementerio en la presentación a la prensa de "DC Universe: The Exhibit" en los estudios Warner Bros. de Burbank, California, el 18 de mayo de 2016. Imagen Crédito de la foto: FREDERIC J. BROWN/AFP vía Getty Images



El ejemplar vendido está impecable, y es el Superman N° 1, la primera serie en solitario del personaje, publicada en 1939.

El comic fue descubierto en 2024 bajo una pila de periódicos viejos en una caja de cartón por tres hermanos de nombre anónimo, mientras revisaban el ático de su difunta madre.

La madre, según reportes, había comprado el cómic cuando tenía nueve años y vivía en San Francisco, según contaron los hermanos, quienes pidieron permanecer en el anonimato. A lo largo de los años, ella les decía a sus hijos que tenía "cómics raros en algún lugar", pero nunca los encontraron.

$9.12 millones pulveriza el récord

Ahora, convertido en el cómic más valioso de todos los tiempos, este ejemplar de Superman destronó a Action Comics #1 con procedencia de Kansas City, que se vendió por $6 millones en abril de 2024. Aquel había superado al legendario Superman #1 de la colección Mile High, que se vendió de manera privada en 2022 por $5.3 millones.

A pesar de dónde se guardaba el cómic de 86 años, estaba en perfectas condiciones y se convirtió en el ejemplar mejor calificado de Superman n.° 1, con una puntuación de 9.0 sobre la escala de 10 puntos utilizada en la industria para calificar el estado de los cómics.

La Certified Guaranty Company (CGC), que es un servicio de calificación de coleccionables que autentifica y califica los objetos de colección como cómics, tarjetas y otros, le había otorgado una calificación de CGC 9.0, la más alta hasta ahora.

“Fue fascinante ver cómo este Superman #1 —el ejemplar con la calificación más alta jamás certificada por CGC— rompió el récord previo de cualquier cómic vendido en subasta”, dijo Matt Nelson, presidente de CGC. Esta venta con un valor monumental muestra cómo cotizan los cómics raros y que, además, tienen valor histórico y de colección.

Lon Allen, vicepresidente de Heritage Auctions, la casa de subastas que vendió el cómic el jueves, lo calificó como "histórico".

"Superman n.° 1 es un hito en la historia de la cultura popular, y este ejemplar no solo se encuentra en un estado impecable, sino que además tiene una historia digna de una película", dijo citado por The Guardian.

Superman cambió la historia de superhéroes

Uno de los personajes de ficción más icónicos de todos los tiempos, Superman inauguró el género de los superhéroes cuando apareció por primera vez en Action Comics #1 en 1938, introduciendo un nuevo tipo de protagonista que evocaba la mitología antigua.

Superman fue creado en 1933 por dos adolescentes de Cleveland, Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes vendieron los derechos a DC Comics por tan solo 130 dólares, recibiendo 10 dólares por cada página que dibujaron.

Superman inspiró la creación de innumerables héroes que dominaron los kioscos durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores.

Tras el debut de Superman, las ventas de Action Comics aumentaron con cada número. DC Comics, empresa matriz, decidió entonces darle su propio título, otro hecho sin precedentes para la naciente industria del cómic. Superman #1 llegó a la venta en el verano de 1939 y su primera tirada de medio millón de ejemplares se agotó de inmediato. La compañía lanzó tiradas adicionales de 250,000 y luego 150,000 copias.

La biografía de Superman lo define como "más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora… El Hombre de Acero libra una batalla sin fin por la verdad, la justicia y un futuro mejor".

Superman es el último superviviente del planeta Krypton, y fue criado en la tranquila Smallville, Kansas.

Superman viste siempre su uniforme azul con capa roja y el escudo con la "S" en su pecho y, según sus propios creadores, ha vivido dedicado en sus ochenta años a "redefinir lo que significa estar del lado del bien".

