Y el color de 2026 será... el "Bailarín de nubes", según Pantone
El Instituto Pantone de Color anunció su Color del Año 2026. La tonalidad seleccionada es identificada con el nombre código "11-4201 Cloud Dancer".
El renombrado Instituto Pantone, autor del estándar en la definición de tonalidades para uso industrial, de moda o diseño, hizo su tradicional anuncio sobre el color del año para el venidero 2026: el llamado "Bailarín de Nubes", un tono blancuzco pálido.
El color seleccionado es identificado con el nombre código "11-4201 Cloud Dancer", y es descrito por el Instituto Pantone como "un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión silenciosa".
En la selección de la tonalidad, el Instituto señala que "con un exceso de compromisos y estímulos en nuestra cultura de trabajo constante, buscamos un respiro y alivio de la estimulación emocional y física", que este tono de blanco puede ofrecer para desconectar y "rejuvenecer profundamente a nivel mental, físico y emocional".
En esencia, se intenta "eliminar distracciones" de una "cacofonía de ruido", para "encontrar claridad y simplicidad".
Según Pantone, este es un "blanco ondulante que transmite serenidad", un color "etéreo que simboliza la calma en una sociedad frenética".
