Un autorretrato de Frida Kahlo se convierte con casi $55 millones en la obra subastada más cara realizada por una mujer

Video ‘El sueño’ de Frida Kahlo podría convertirse en la obra más cara de una artista femenina

Un autorretrato de 1940 de la famosa artista mexicana Frida Kahlo fue vendido este jueves por $54.7 millones en una subasta de arte en Nueva York, convirtiéndose así en el precio de venta más alto obtenido por la obra de una mujer.

La pintura de Kahlo durmiendo en una cama, titulada “El sueño (La cama)”, superó el récord de Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, que en 2014 fue vendido en Sotheby’s por $44.4 millones.

La identidad del comprador no fue revelada.

La venta de este jueves también superó el récord de subasta que Kahlo ya tenía sobre la obra más cara de un artista latinoamericano.

Su pintura de 1949 “Diego y yo”, que representa a la artista y a su esposo, el muralista Diego Rivera, se vendió por $34,9 millones en 2021.

Algunos reportes apunta a que sus pinturas se han vendido de manera privada por incluso más dinero.

Una de las pocas obras de Kahlo en manos privadas fuera de su país

El autorretrato subastado es una de las pocas piezas de Kahlo que ha permanecido en manos privadas fuera de México, donde su obra ha sido declarada monumento artístico.

Por ello, sus obras en colecciones públicas y privadas dentro del país no pueden ser vendidas al extranjero ni destruidas.

Sin embargo, esta pintura provenía de una colección privada, cuyo propietario no ha sido revelado, y es legalmente elegible para la venta internacional.

Algunos historiadores del arte han examinado la venta por razones culturales, mientras que otros han expresado su preocupación de que la pintura —exhibida públicamente por última vez a finales de la década de 1990— podría desaparecer nuevamente de la vista pública tras esta subasta.

Ya ha sido solicitada para próximas exposiciones en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas.

Así es "El sueño (La cama)" de Kahlo

La pieza subastada representa a Kahlo durmiendo en una cama de madera de estilo colonial que flota entre las nubes. Está cubierta con una manta dorada y enredada en vides y hojas trepadoras.

Sobre la cama yace una figura esquelética envuelta en dinamita, similar a los Judas de papel maché artesanales de México.

En su nota de catálogo, Sotheby’s dijo que la pintura “ofrece una meditación espectral sobre la porosa frontera entre el sueño y la muerte”.

“El esqueleto suspendido a menudo se interpreta como una visualización de su ansiedad por morir en su sueño, un miedo muy plausible para una artista cuya existencia diaria estaba moldeada por el dolor crónico y el trauma pasado”, señaló la firma.

Durante su trayectoria, Kahlo se representó a sí misma y los eventos que formaron parte de su vida de manera vibrante y sin reservas.

Esa vida fue trastornada por un accidente de autobús cuando tenía 18 años. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas, y luego usó corsés hasta su muerte en 1954, a los 47 años de edad.

Durante los años en que Kahlo estuvo confinada a su cama, llegó a verla como un puente entre mundos mientras exploraba su mortalidad.

Kahlo resistió ser etiquetada como surrealista, un estilo de arte que es onírico y se centra en una fascinación por la mente inconsciente.

“Nunca pinté sueños”, dijo una vez. “Pinté mi propia realidad.”

