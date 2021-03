La protesta contra el racismo y la brutalidad policial alza la voz en la ceremonia de los Grammy

"No puedo respirar"

En otro guiño al movimiento antirracista, la cantante H.E.R. marcó el inicio de la la gala llevándose el premio a la Canción del año gracias a su tema de protesta "I Can’t Breathe" ("No puedo respirar", la frase que repitió varias veces Floyd cuando un policía presionó durante casi 9 minutos su rodilla contra el cuello del afroestadounidense, quien ya estaba inmovilizado en el suelo.

"I Can't Breathe" es una pieza de R&B de más de 4 minutos que en su letra incluye frases como "no puedo respirar, me estas quitando la vida, no puedo respirar ¿Alguien luchará por mí?".