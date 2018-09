¿Por qué la gente está quemando sus prendas Nike justo en el aniversario 30 de la marca?

Tan pronto se supo del anuncio de Nike, varios usuarios de redes se volcaron a Twitter a mostrar su descontento. Tenis quemados, medias con el logo recortado y mensajes que manipulaban su slogan ‘Just Do it’ (Solo hazlo) para convertirlo en ‘Just Blew it’ (solo explótalo) o en ‘Just don’t’ (simplemente no), se hicieron virales. Actores como James Woods han incluso salido a ofrecer que venden su impresionante inventario de tenis de la marca a manera de mostrar su rechazo por este fichaje.

Las protestas, sin embargo, no resultan inesperadas. Contratar al polémico jugador es –después de todo– abrazar su causa , una que en un principio estaba más alineada con la defensa de la igualdad de raza, pero que con los meses se ha convertido en un gran divisor de quienes están a favor del gobierno y quienes no.

La movida que ha hecho la compañía es claramente deliberada. Tomar este riesgo ha de representar ganancias para la compañía incluso si eso significa unos cuantos miles de tenis ardiendo en las redes. En efecto, no hay que desconocer que, durante la segunda mitad de 2017, cuando justo Kaepernick no había sido firmado por ningún equipo, su suéter oficial estaba entre los 40 ítems más vendidos en la tienda online de Nike. El único saco de un jugador que no pertenecía a ningún equipo.