Cómo un tuit sobre el metro acabó con un negocio editorial y terminó en una demanda de $13 millones

“Cuando vas al trabajo en la mañana y ves a un empleado del metro en UNIFORME comiendo en el tren. Pensaba que no estaba permitido comer en el tren. Esto es inaceptable. Espero que @wmata (la empresa que administra el sistema) responda”, escribió Tynes en un tuit que borró una media hora después.

Pero ya se había desencadenado una serie de eventos que llevaron a la editorial con la que Tynes había contratado el lanzamiento de su novela, “They called me Wyatt ”, a rescindir el contrato argumentando que la autora había hecho “algo horrible” al supuestamente poner el riesgo la reputación y el empleo de la trabajadora del metro fotografiada.

En su demanda, Tynes afirma que tras borrar su tuit contactó al metro de Washington para asegurar que no se tomaran represalias contra la empleada (cosa que no habría ocurrido, de acuerdo con los documentos presentados a la corte) y que se comunicó con la editorial para explicar lo sucedido.



Según su versión, uno de los ejecutivos de la firma, Robert Jason Peterson, le dijo que no se preocupara y que la respaldarían. Horas después, la compañía publicó el comunicado suspendiendo la publicación del libro y cancelando las órdenes que ya se habían contratado. En su nota reseñando el caso, The Washington Post indica que los responsables de la editorial no pudieron ser contactados para comentar sobre la demanda presentada en su contra o para explicar las razones por las que rompieron su relación con Tynes.