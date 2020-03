El actor Jared Leto se fue a un retiro espiritual y al regresar se encontró con otra realidad

A través de su cuenta de Twitter, el actor y cantante estadounidense Jared Leto, indicó que solamente este martes se enteró de todo lo que pasaba con el coronavirus a nivel mundial, ya que llevaba 12 días en el desierto en una meditación silenciosa. Sin teléfono o comunicación niguna, Leto escribió que no tenía idea de lo que pasaba afuera de donde se encontraba.

Leto añadió en su red social que salió a encontrarse con un mundo totalmente diferente, uno que, según sus propias palabras, ha cambiado para siempre. "Es alucinante por no decir algo más", indicó. "He recibido mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y apenas me voy enterando de lo sucedido".