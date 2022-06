Al menos 13 muertos y más de 50 heridos dejan tiroteos este fin de semana en EEUU

Por su parte, el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, lamentó cómo los tiroteos se han convertido en algo rutinario: "El aumento de la violencia armada que hemos visto en todo el país, y aquí en Filadelfia, no solo me rompe el corazón, sino que me enoja” para luego agregar: "Una vez más, vemos vidas perdidas sin sentido y heridos en otro horrendo, descarado y despreciable acto de violencia armada".