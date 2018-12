Alarma de tiroteo crea caos en un colegio de Florida: nadie sabía que era un simulacro

Por las bocinas del colegio se especificó que el código rojo era real y que no se trataba de un simulacro, al igual que los mensajes de texto que recibieron los profesores, pero la verdad es que sí lo era. La alarma había sido creada para verificar las formas cómo los alumnos y en general todo el colegio reaccionaría ante una situación así. Pero el realista simulacro tiene metido al colegio en una gran polémica y una avalancha de críticas.

La confusión terminó cuando, después de haber creado el alboroto, se informó por las bocinas de todo el colegio que se trataba de un simulacro de “código rojo” con el agravante de que el sonido era casi inaudible por el caos, razón por la que estudiantes y profesores no terminaban de saber si debían o no correr por sus vidas.

Jenny Vega, una estudiante de 15 años le dijo a BuzzFeed que lo único que alcanzó a oír ella por las bocinas de la cafetería en donde se encontraba era las palabras “código rojo”. “El corazón se me bajó al estómago, tiré mi comida al suelo y corrí”, contó la joven que aseguró ser testigo de una verdadera estampida en la que unos estudiantes pasaban por encima de los otros.

Los padres están ahora furiosos con la dirección del colegio no solo por los daños físicos y emocionales que ha podido acarrear semejante situación sino porque además el falso simulacro abre una puerta de duda ante los estudiantes que ya no van a saber si creer o no si cuando suene una alarma de código rojo real.