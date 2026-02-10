Tiroteos Tiroteo en secundaria de Columbia Británica, Canadá: Reportan al menos 7 muertos y 25 heridos El hecho se registró en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge ubicada en British Columbia.

Al menos siete personas murieron y 25 más resultaron heridas en un tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, Canadá, de acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

Las autoridades informaron que el presunto atacante fue encontrado muerto dentro de la secundaria, aparentemente con una lesión autoinfligida.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo, la policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. Un individuo, presumiblemente el tirador, también fue encontrado muerto, aparentemente con una lesión autoinfligida", declararon.

La policía informó que no considera que haya más sospechosos involucrados ni que exista una amenaza para la población. También señaló que continúan inspeccionando viviendas y propiedades en la zona con el fin de localizar a posibles personas lesionadas o vinculadas con el hecho ocurrido hoy.

"La policía está trabajando en estrecha colaboración con el distrito escolar para apoyar un proceso coordinado de reunificación familiar.

Como parte de la investigación en curso, la policía ha identificado un lugar secundario que se cree está relacionado con el incidente, donde se encontraron dos víctimas adicionales fallecidas en una residencia. Los agentes están realizando registros adicionales en otras casas y propiedades para determinar si alguien más podría haber resultado herido o estar relacionado con los sucesos de hoy", comentó la policía.

Además, la División de Delitos Graves de la RCMP, se hará cargo de la investigacción para determinar todas las circunstancias que rodearon al accidente.

“Esta fue una situación dinámica y de rápida evolución, y la rápida cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad fue crucial en nuestra respuesta. Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y todos los afectados por este trágico incidente. Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad, y agradecemos la cooperación demostrada por los oficiales que continúan su trabajo para avanzar en la investigación”, declaró el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte.

Las autoridades pidieron a los residentes de Tumbler Ridge, que tiene una población de aproximadamente 2.400 personas, que permanezcan dentro de sus casas mientras se despliegan recursos policiales en el área desde zonas vecinas.

Tumbler Ridge está a más de 600 millas al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta. El sitio web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes desde el 7mo hasta el 12mo grados.