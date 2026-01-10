ÚLTIMA HORA
Tiroteos

Al menos seis muertos en varios tiroteos relacionados en Mississippi: hay un sospechoso detenido

El sheriff del condado de Clay dijo a un canal local que seis personas fueron asesinadas en tres lugares distintos.

Las autoridades informaron que una persona se encontraba bajo custodia este sábado después de que seis personas murieran en una serie de tiroteos relacionados en el este de Mississippi.

El sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, señaló en una publicación en Facebook que “múltiples vidas inocentes” se perdieron “a causa de la violencia” en la localidad de West Point, cerca de la frontera con Alabama. El sheriff dijo a WTVA que seis personas fueron asesinadas en tres lugares distintos.

Según escribió en Facebook, un sospechoso está bajo custodia y no existía ninguna amenaza para la comunidad.

“Pido que tengan presentes en sus oraciones a nuestras víctimas y a sus familias. Las fuerzas del orden están investigando y ofrecerán una actualización lo antes posible”, escribió.

La oficina del sheriff no facilitó más detalles a primera hora de este sábado, pero tenía previsto celebrar una rueda de prensa por la mañana.

Más información en breve.

