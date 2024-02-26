Más de 68,400 migrantes han cruzado el Darién en lo que va de 2024: 22,000 más que en la misma fecha del año pasado

Video “En nuestro país nos morimos de hambre”: migrantes venezolanos se enfrentan al Darién para llegar a Estados Unidos

Más de 68,400 migrantes en su camino hacia Norteamérica, han cruzado en lo que va de 2024 la peligrosa selva del Darién, según informó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, en un video difundido en X.

A 25 de febrero de 2023, las autoridades habían reportado que un total de 45,727 migrantes habían atravesado la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, lo que supone un aumento de 22,673 personas en comparación al mismo periodo de este año.

El aumento de migrantes por el Darién en su trayecto hacia EEUU o Canadá en busca de mejores condiciones de vida ha sido progresivo desde 2021, llegando a la cifra récord de más de 520,000 el año pasado.

Para este año se prevé un alza de migrantes en tránsito por esa peligrosa ruta de hasta en un 20 %. Ante ello, el ministro Pino ha advertido con anterioridad que para "contrarrestar este accionar", los estamentos de seguridad de Panamá han reforzado una campaña —que comenzó en diciembre de 2023 y fue prolonga hasta el próximo julio— con más "efectivos terrestres, navales y aéreos que generen un bloqueo superior en la frontera con Colombia".



Las autoridades migratorias de Panamá también han alertado de que continuarán con las deportaciones de aquellos migrantes que "tengan antecedentes penales".

La peligrosa ruta del Darién para migrar a EEUU

La ruta por el Darién está plagada de peligros como ataques de animales salvajes, la mordedura de serpientes, las crecidas de los ríos por las lluvias torrenciales o los robos y violaciones.

El pasado 14 de febrero, al menos cinco migrantes afganos, entre ellos un menor, fallecieron al naufragar en el Caribe la embarcación de 27 pasajeros —afganos y venezolanos—, en la que viajaban para evitar cruzar el Darién. Los rescatistas hallaron cuerpos sin vida "encallados" en una zona rocosa.

Las autoridades panameñas denunciaron que esa precaria lancha de madera era navegada "por criminales de manera temeraria" en un día de mal tiempo en una zona muy compleja para su navegación "debido a los fuertes oleajes".

El gobierno de Panamá insiste en que la migración por el Darién es un "negocio" del crimen organizado para lucrarse, pues el año pasado —según cifras del ministerio de Seguridad de Panamá—, "ganaron" 820 millones de dólares moviendo migrantes por la selva del Darién.

