Patrulla Fronteriza

Abaten a un hombre que abrió fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza en Texas, informan autoridades

Agentes federales respondieron con fuego a los tiros del hombre, que llevaba un rifle y un chaleco protector, detalló a reporteros el jefe policial de McAllen, Víctor Rodríguez. El hombre fue identificado por la policía como Ryan Louis Mosqueda.

Un hombre de 27 años fue abatido este lunes luego de que abrió fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, dijeron autoridades.

Las autoridades agregaron que, posteriormente, encontraron otro rifle y municiones. También dijeron que un agente resultó herido, aunque no quedó claro por el momento si la herida fue causada por una bala o por metralla.

Se desconoce en este momento por qué el hombre abrió fuego en la instalación.

La Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande había confirmado previamente la información en un post en Facebook: “Temprano esta mañana, se produjo un incidente con un hombre armado en el Anexo del Sector de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande”.

CNN también había reportado, citando a la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que “tanto agentes de la Patrulla Fronteriza como la policía local ayudaron a neutralizar al hombre armado. Esta es una investigación en curso dirigida por el FBI. Se compartirá más información a medida que esté disponible”.

