"¿Quién hizo esto?", el reclamo de la ciudad de Savannah a quien puso ojos de muñeco a un monumento

"¿Quién hizo esto?" , se preguntó. "Podría parecer gracioso, pero dañar nuestros monumentos históricos y la propiedad pública no es un asunto para reirse. De hecho, es un crimen", se lee.

Una vocera de la Policía de Savannah llamada Bianca Johnson dijo a la web BuzzFeedNews que las autoridades estaban revisando las imágenes de las cámaras de vigilancia. "Si no hacemos nada esto podría salirse de las manos (...) Queremos que la gente entienda que no queremos ver que estas cosas pasen. Deben saber que no deben ir por ahí haciéndole lo que quieren a nuestras estatuas".