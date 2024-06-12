Niña de 8 meses desaparece en Kentucky y los únicos que podrían saber qué pasó están en la cárcel

Video Hallan a un niño de 2 años abandonado dentro de una maleta: el pequeño tenía signos de maltrato

La Policía Estatal de Kentucky (KSP) arrestó a los padres y dos de los abuelos Miya Tucker, una bebé de solo 8 meses de nacida desaparecida desde el 6 de junio. Son acusados de diversos cargos, no todos ellos relacionados con la desaparición de la menor, como parte de un presunto caso de abandono de menores que ha conmovido al estado sureño.

Después de los arrestos, los agentes de la KSP continúan la búsqueda intensiva de la bebé desaparecida en las áreas que rodean la comunidad rural de Reynolds Station situada al suroeste de la ciudad de Louisville, la más grande del estado.

Los arrestos en el caso de la desaparición de Miya Tucker

Los padres de la niña, Tesla Tucker, de 29 años de edad, y Cage Rudd, de 30, así como su abuelo, Ricky J. Smith, de 56 años, fueron arrestados acusados de abandono de niños y cargos relacionados con drogas, específicamente el fentanilo.

El portavoz de KSP, Corey King dijo a la estación local WFIE que los padres fueron encontrados en una habitación de un Motel 6 local con drogas, incluyendo pastillas de fentanilo y metanfetamina "a plena vista".

Por su parte Smith fue fue arrestado bajo sospecha de abuso infantil, abandono de un menor, participación en el crimen organizado y cargos relacionados con las drogas.

La abuela de la menor Billie J. Smith, de 49 años, también fue arrestada por una orden activa por violencia doméstica cuando fueron a su residencia a buscar a la niña.

Una quinta persona, identificada como Timothy L. Roach fue arrestado en la casa de la abuela por posesión de sustancias controladas cuando la policía lo vio arrojar drogas no recetadas debajo de su vehículo, lo que motivó su arresto.

Miya Tucker, la bebe de solo 8 meses de nacida desaparecida en Kentucky desde el 6 de junio. Imagen Kentucky State Police

La búsqueda de Miya Tucker

KSP informó el martes que la búsqueda de la bebé desaparecida continúa en las áreas boscosas aledañas a la residencia de la familia en Reynolds Station, para los cual se está utilizando la asistencia de perros detectores de cadáveres.

"No tenemos pruebas de que haya muerto", dijo King a WFIE. "Pero tampoco tenemos pruebas de que esté viva", agregó el funcionario.

KSP informó que la investigación por la desaparición de Miya Tucker comenzó cuando agentes de de esa fuerza policial realizaron una visita de control de bienestar en la casa de la familia de la menor y no pudieron encontrarla a Miya.

Un familiar de la niña desaparecida había alertado a la policía que tenía más de un mes sin ver a la menor.

Según un reporte de la estación local WHAS11, King dijo que las autoridades han estado investigando a la familia de Miya Tucker durante años, y que sus tres hermanos mayores habían sido retirados de la custodia de sus padres debido al mal estado de la casa.

El portavoz de KSP también dijo que después de que la menor nació en octubre de 2023, trabajadores sociales del área planeaban retirarla de la custodia de sus padres porque un examen del cordón umbilical dio positivo por metanfetaminas, pero los padres evadieron a las autoridades durante meses.

King dijo a WHAS11 que ninguno de los padres sabía dónde estaba Miya y que no están cooperando con la investigación.