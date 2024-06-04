El misterio de los tres bebés abandonados poco después de nacer y que guardaban un lazo en común

Video Bebé recién nacida es abandonada en un basurero: la hallaron en una bolsa plástica

Dos niñas y un niño abandonados en diferentes años en las calles de Londres compartían un secreto que fue revelado este martes.

Los tres infantes resultaron ser hermanos y ahora la policía británica informó que está buscando a la madre de los menores que fueron hallados en circunstancias parecidas en 2017, 2019 y 2024.

PUBLICIDAD

"Nuestro trabajo se centra en la búsqueda de la madre y ofrecerle apoyo", afirmó el inspector Jamie Humm, de la policía metropolitana, en un comunicado.

¿Cómo descubrieron que los tres bebés abandonados son hermanos?

La policía informó que los tres bebés fueron abandonados poco después de su nacimiento en el este de la capital británica.

Todos ellos compartían similitudes en su caso. Dos de ellos fueron hallados envueltos en una toalla y dentro de una bolsa de la compra.

El último de los recién nacidos abandonados fue hallado por una persona que estaba paseando su perro durante una noche bastante fría, el 18 de enero, en el barrio de Newham, en el este de Londres.

La niña todavía tenía el cordón umbilical y probablemente había nacido una hora antes, dice el comunicado.

La policía dijo que era "muy probable" que la pequeña Elsa (el nombre que el hospital le dio a la niña) naciera de un "embarazo oculto".

Un test ADN probó que tenía un hermano y una hermana, que también habían sido abandonados años atrás.

¿Qué ha pasado con los bebés abandonados en Londres en 2017 y 2019?

La policía de Londres lanzó un llamado para obtener cualquier información sobre el caso.

El inspector Jamie Humm indicó que trabajan sin parar para identificar a los padres, pero hasta ahora había sido en vano.

La policía informó que el niño, que fue llamado Harry, fue encontrado en septiembre de 2017 en un parque en Newham, y ya fue adoptado.



Mientras que una de sus hermanas, identificada como Roman, fue hallada una noche gélida de enero de 2019.

Roman también fue encontrada envuelta en una toalla blanca y colocada en una bolsa y abandonada cerca de una banca en un parque para niños.

PUBLICIDAD

La niña también fue encontrada por una mujer que paseaba a su perro y escuchó ruidos extraños que salían del bulto en el suelo. Roman también ya fue adoptada.

¿Por qué no se difundió hasta ahora el parentesco de los niños abandonados en Londres?

Una jueza del tribunal de asuntos familiares autorizó el lunes la difusión de la información sobre la relación familiar entre los tres bebés, pero tampoco permitió que se dieran más detalles.

“Su bienestar, incluida su intimidad, es primordial”, coincidió Humm.

La única información detallada en los documentos jurídicos sobre su físico es que los tres son negros.

"El abandono de un bebé en este país es un hecho muy, muy inusual. Hay años en los que no hay ningún niño abandonado", señaló la jueza Carol Atkinson.

"Es muy importante que la gente sepa que existe una madre y un padre que tuvieron la necesidad de abandonar a sus hijos de esta manera, en tres ocasiones", argumentó la jueza.

¿Qué información tiene la policía de la persona que abandonó a los bebés?

La policía metropolitana informó que, como parte de su investigación, han realizado entrevistas con los vecinos de la zona y han revisado las cámaras de seguridad cerca del lugar donde fue encontrada la bebé Elsa.

Una semana después de que fue encontrada la niña, la policía pidió ayuda para identificar a una mujer que había sido vista poco antes de que se encontrara a Elsa y que llevaba un abrigo grande oscuro con una bufanda o capucha de color claro alrededor del cuello y una mochila a la espalda.

“Se cree que ella podría tener información importante sobre cómo llegó Elsa al lugar donde fue encontrada”, dice el comunicado de la policía.

PUBLICIDAD

Mira también: