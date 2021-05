El hallazgo de los restos de 215 niños indígenas en un internado de Canadá no es un incidente aislado, acepta Justin Trudeau

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, admitió este lunes que el hallazgo de más de 200 cadáveres de niños enterrados en una antigua escuela residencial indígena no es un incidente aislado.

“Lamentablemente, esto no es una excepción o un incidente aislado”, afirmó. "No nos vamos a esconder de eso. Tenemos que reconocer la verdad. Las escuelas residenciales fueron una realidad, una tragedia que existió aquí, en nuestro país, y tenemos que reconocerlo. Los niños fueron separados de sus familias, devueltos dañados o no devueltos en absoluto", señaló Trudeau.