Derrumbe de un hangar en construcción en Idaho mata a tres personas y deja nueve heridos

Tres personas murieron y nueve resultaron heridas este miércoles al derrumbarse un hangar en construcción en los terrenos del aeropuerto de Boise, Idaho, reportaron las autoridades.

Cinco de los heridos fueron hospitalizados en estado crítico, explicó la ciudad en un comunicado el miércoles en la noche.

Las autoridades acudieron alrededor de las 05:00 de la tarde a una empresa privada ubicada en el Aeropuerto de Boise debido al colapso de un hangar con estructura de acero, indicó el jefe de operaciones del Departamento de Bomberos de la ciudad, Aaron Hummel, durante una conferencia de prensa en la que indicó que no había desaparecidos.

"Era una escena muy caótica", apuntó Hummel, quien describió el incidente como un “derrumbe a gran escala” de la estructura del edificio. “No sé qué lo causó, pero puedo decir que fue un derrumbe bastante generalizado”, agregó calificando el siniestro de “catastrófico”.

Las operaciones del aeropuerto de Boise no se vieron afectadas, dijeron las autoridades.

Según Hummel, algunas de las víctimas estaban en una plataforma elevada en el momento del colapso, por lo que se necesitó un operativo de rescate especializado. Una grúa se vino también abajo en el incidente.

El hangar estaba en construcción: investigan qué produjo el colapso de la estructura

Las autoridades están investigando la causa del derrumbe ocurrido junto a Jackson Jet Center, que ofrece servicios de alquiler y mantenimiento de aviones privados.

Los registros de la ciudad de Boise mostraban que el contratista Big D Builders había obtenido permisos para levantar un hangar para más de 3,000 aviones.

El proyecto de 6.2 millones de dólares iba a incluir la construcción de unos cimientos de concreto y un edificio metálico. Los mensajes por teléfono y correo electrónico a Big D Builders pidiendo comentarios no obtuvieron respuesta de inmediato.

Jessica Flynn, directora general de Jackson Jet Center, dijo en un comunicado enviado a la prensa que sus “corazones están con todos los afectados en este horrible suceso”.

Flynn afirmó que el incidente tuvo lugar justo al oeste de las instalaciones actuales de Jackson Jet Center, en un hangar en construcción en el que trabajaban docenas de personas.

"No sabemos exactamente qué causó el derrumbe del hangar", indicó Flynn. "Nuestra atención se centra ahora en apoyar a nuestro equipo y socios en este difícil momento".

